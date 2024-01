Kmetje odprti za pogovore z novo ministrico, čaka jo veliko dela

Sindikat kmetov Slovenije in Zadružna zveza Slovenije sta odprta za pogovore in sodelovanje z novo kmetijsko ministrico. Vsi si želijo, da bi z Matejo Čalušić, ki jo bo DZ potrjeval v petek, čim prej sedli za skupno mizo, da bi ji lahko predstavili svoje poglede. Poudarjajo pa, da ministrico takoj čaka veliko dela.

»Pripravljeni smo na pogovore in sodelovanje. To je tudi naša odgovornost in zahteva kmetov, da ji predstavimo naša stališča,« je danes dejal predsednik sindikata kmetov Anton Medved. Pri tem je dodal, da se mora ministrica zavedati, da bo treba pošteno delati, in ne bežati od odgovornosti. »Kmetom je treba ponuditi neke rešitve, ker če jih ne bo, nas kmetje pozivajo, naj sledimo protestom v Nemčiji. Mi si najprej želimo kompromis, zato pozivamo h konstruktivnemu dogovoru v dobrobit slovenskega kmeta,« je dejal Medved.

Sindikat kmetov Slovenije je že v sredo izrazil podporo nemškim kmetom, ki protestirajo proti vladnim napovedim za zmanjšanje subvencij, saj, kot pravi, verjame, da si vsak kmet zasluži pravico, da se bori za svoj obstoj.

Sindikat je v sredo v sporočilu za javnost izrazil tudi zaskrbljenost nad trenutnim načinom dela vlade, saj je kmetijski resor »že skoraj pol leta brez ustreznega vodstva«. »To pomanjkanje vodstva pomeni, da so naši sektorji prepuščeni neusklajenim odločitvam državnih uradnikov, kar ima resne posledice za slovenske kmete,« so poudarili v sindikatu in dodali, da še vedno čakajo na odgovore na svoje protestne zahteve iz lanskega aprila.

Da ministrico čaka veliko dela in odprtih vprašanj, se strinja tudi predsednik Zadružne zveze Slovenije Borut Florjančič. Tudi na zadružni zvezi si želijo, da bi se z novo ministrico po njeni potrditvi čim prej sestali, da bi ji lahko predstavili svoje poglede, ki temeljijo na dejanskem stanju, in vizijo napredka.

»Zadružniki si želimo kvalitetnega sodelovanja, da bomo imeli čas, da predstavimo našo vizijo, za katero verjamemo, da bo prinesla koristi kmetom in podeželju ter tudi prebivalcem Slovenije, da bomo tudi čez deset let ne samo pridelali, ampak tudi predelali našo zdravo slovensko hrano,« je povedal Florjančič.

Žetev pšenice v vasi Brezje pri Grosupljem julija 2022. FOTO: Jure Eržen/Delo

Prihodnost slovenskega kmeta glede na njegovo visoko povprečno starost, ki je okoli 60 let, skrbi tudi Medveda. »Kdo bo čez pet, deset let obdeloval zemljo, če ne bo politika ukrepala zdaj? Ministrica in poslanci bi se morali zavedati, da nad njimi gori rdeča luč. Ukrepati morajo takoj in prevzeti bodo morali odgovornost za nastalo situacijo,« je bil jasen.

Čeprav je Čalušićeva v sredini predstavitvi pred matičnim odborom DZ govorila, da je treba doseči boljše finančno stanje na kmetijah, pa Medveda skrbi, kako bo to uresničila, saj dodatni davki in okoljske zahteve kmete zgolj bremenijo in povečujejo stroške. »Tu bo potrebnih več odgovorov in naporov, da v slovenskem kmetijstvu dosežemo nivo, ki si ga slovenski potrošnik in kmet zaslužita,« meni.

»Stanje na kmetijah se mora izboljšati in takrat bodo tudi mladi imeli interes gospodariti na kmetijah,« je dejal Medved in poudaril, da so za to potrebni ukrepi. Florjančič verjame, da bo bodoča ministrica prepoznala ključne ukrepe, s katerimi bo kmetijstvo, ki je pred velikim izzivom, stopilo na višjo raven. »Kmetijstvo ne more imeti le okoljske funkcije, njegova glavna funkcija je pridelava hrane,« je prepričan.

Strinja se s Čalušićevo, da mora ekološko kmetovanje imeti svoj delež v slovenskem kmetijstvu, vendar kot opozarja, se tu pojavlja težava pri cenah, saj te v verigah ne dosežejo takšnih, da bi upravičile ekološki način pridelave hrane. »Pred vrati je nov strateški načrt skupne kmetijske politike, znotraj katerega se bomo morali pogovoriti, kaj si želimo v kmetijstvu v Sloveniji videti čez pet, deset let,« je še dodal Florjančič.