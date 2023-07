Pomagali skavtom iz Belgije in otrokom sosednje Italije

Včeraj v večernih urah so policisti iz Nove Gorice zaradi napovedanega močnega neurja pomagali skavtom in tabornikom, ki so taborili na območju občin Bovec in Kobarid, so sporočili iz Policije.

Na Bovškem je taborila skavtska skupina 35 mladoletnikov iz Belgije, starih od 17 do 18 let, zvečer pa je vodja skupine zaradi napovedanih močnih neurij v nočnem času zaprosil za zagotovitev varnega prenočišča. Skupaj s pripadniki civilne zaščite in gasilskega društva Bovec so jih namestili na varno v gasilski dom v Bovcu.

Le nekaj pred polnočjo pa je bila policija obveščena, da se v bližini naselja Podbela nahaja 54 mlajših oseb, in sicer 37 otrok, starih od 9 do 16 let, in 17 spremljevalcev, starejših od 16 let. Zaradi napovedanih neurij je vodja tabora poklicala policijo in prosila za preventivno evakuacijo mlajših oseb iz sosednje Italije oziroma zamejstva. Policisti in gasilci iz Kobarida, Breginj in Drežnice so jih skupaj s predstavniki civilne zaščite prepeljali na varno v športno dvorano v Kobaridu.