Ko postaneš paraplegik, se življenje ne konča

Današnji torek je dan slovenskih paraplegikov; 16. aprila 1969 je bila namreč v Ljubljani ustanovljena njihova organizacija, takrat še skromna Sekcija paraplegikov in tetraplegikov. Do zdaj je prerasla v nacionalno, prepoznavno invalidsko organizacijo Zveza paraplegikov Slovenije, ki združuje devet pokrajinskih društev in 1105 članov. Kljub temu se še vedno borijo za osnovne pravice, kot je dostop do javnih objektov.

Paraplegiki so posamezniki, ki imajo spinalno poškodbo oziroma okvaro hrbtenjače. Tisti, ki imajo poškodbo v vratnem delu, so tetraplegiki in imajo poškodovane vse štiri ude. Tisti s poškodbo v prsnem in ledvenem delu so paraplegiki in imajo gibalno ovirane spodnje ude. Takšnih je večina njihovih članov.