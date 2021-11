Ko se nečesa ne rešimo – covid-19

Tako je npr. ameriški Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC - https://www.cdc.gov ) v začetku avgusta 2021 podal nova navodila, da se morajo testirati tudi vse cepljene osebe, če pridejo v stik z osebo, ki je zbolela za covidom-19 ali ima utemeljen sum okužbe s SARS-CoV-2. Testirati se morajo tretji do peti dan po stiku (pridobljeno 4. septembra 2021 na Test for Current Infection | CDC).

Prav tako se spreminjajo oz. dopolnjujejo raziskave in posledično smernice tudi glede pomena protiteles proti virusu SARS-CoV-2, ki povzroča bolezen covid-19. Tako sedaj v Veliki Britaniji pošiljajo hitre imunokromatografske teste za kvalitativno določanje protiteles IgG in IgM proti SARS-CoV-2 iz kapljice kapilarne krvi osebam, ki zbolijo za covidom-19. Bolniki opravijo test za samotestiranje za določanje protiteles dvakrat, prvič takoj, drugič pa po 28 dneh po nastopu bolezni (pridobljeno 4. septembra 2021 s https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/britanci-bodo-mnozicno-preverjali-raven-protiteles-prvi-test-ob-okuzbi-drugi-28-dni-pozneje/591468). V Franciji trenutno merijo prisotnost protiteles pri več milijonih ljudi v cepilnih centrih. Zakaj je pomembna prisotnost protiteles proti covidu-19? Namreč posamezniki, ki so imeli protitelesa, so imeli 90 dni po opravljenem pozitivnem testu na protitelesa 10-krat manj možnosti za pozitiven PCR-test na prisotnost virusa SARS-CoV-2 kot tisti, ki so imeli negativen test na protitelesa. Ista študija je pokazala, da so tisti, ki so opravili komercialni test za določanje protiteles proti covidu-19 in imeli pozitiven rezultat, razvili tudi odpornost in posledično imeli manjše tveganje za okužbo (NIH’s National Cancer Institute (NCI), 2021).

Učinkovitost hitrih testov je izrednega pomena. Test pa ne more pokazati pravilnega rezultata, če ga ne izvedemo pravilno. Testi, ki so registrirani za samotestiranje, so narejeni za vsakogar, ne glede na poklicno izobrazbo. Testirajo se lahko tudi otroci pod nadzorom odraslih. Moramo pa razlikovati, kateri test uporabimo za aktivno okužbo in katerega za določanje protiteles po preboleli okužbi ali cepljenju.

Za samotestiranje prisotnosti virusa SARS-CoV-2 je podjetje BIOSYNEX SWISS SA* razvilo antigenski test BIOSYNEX Antigenski test za samotestiranje COVID-19 Ag. Je hitri imunokromatografski test in vitro (znan tudi kot test na podlagi lateralnega vleka) za kvalitativno zaznavanje antigenov nukleokapsidnih beljakovin (N) virusa SARS-CoV-2 iz vzorca nosnega brisa. Za test so uporabljena izjemno občutljiva monoklonska protitelesa. Specifičnost je 100-odstotna, občutljivost pa 97,2-odstotna. Ta test se torej uporablja za ugotavljanje aktivne okužbe.

Za določanje prisotnosti protiteles pa se uporablja BIOSYNEX Autotest COVID-19, ki je hitri imunokromatografski test za kvalitativno določanje protiteles IgG in IgM proti SARS-CoV-2 iz kapljice kapilarne krvi. Test vsebuje antigene SARS-CoV-2 (t. i. domena za receptorsko vezavo, angl. Receptor Binding Domain, RBD), združene z delci koloidnega zlata, ki so sposobni odkriti protitelesa IgG in IgM proti SARS-CoV-2. Primeren je za odkrivanje latentnih okužb (kadar nekdo preboli bolezen brez znakov), za prebolevnike in po cepljenju. Uporaba je zelo enostavna, občutljivost na IgG je 100-odstotna.

Pred nekaj dnevi je odjeknila novica o novem sevu virusa, poimenovanem omikron. Od prvotnega vuhanskega virusa se razlikuje kar po 30 različnih aminokislinah na proteinu S (angl. Spike protein). Dnevno bomo spremljali, kaj to pomeni za prebolevnike ali cepljene proti covidu-19. Nekateri znanstveniki pa že zdaj menijo, da ljudje, ki so preboleli covid-19 in/ali bili cepljeni proti covidu-19, verjetno ne bodo popolnoma izgubili sposobnosti nevtralizacije virusa (pridobljeno 30. 11. 2021 iz Patience is crucial’: Why we won’t know for weeks how dangerous Omicron is | Science | AAAS).

Zato bodimo odgovorni. Ne pozabimo, da smo vsi na istem čolnu.

* Podjetje BIOSYNEX SWISS SA razvija, izdeluje in trži medicinske pripomočke za presêjanje, diagnosticiranje in preprečevanje bolezni v nenehnem iskanju odličnosti. Te preproste in enostavne teste uporabljajo tako zdravstveni delavci za olajšanje oskrbe pacientov kot širša javnost, tako da lahko vsak spremlja svoje zdravje. Na ta način BIOSYNEX prispeva k boljšemu javnemu zdravju v vseh življenjskih obdobjih. Podjetje je iz Fribourga (Švica), razvojne in proizvodne oddelke pa ima tudi v Strasbourgu (Francija). Podjetje BIOSYNEX se že 16 let ukvarja z razvojem in proizvodnjo laboratorijskih testov in testov za samotestiranje vrhunske kakovosti. Med pandemijo covida-19 je BIOSYNEX razvil dva hitra testa za samotestiranje, in sicer BIOSYNEX Autotest COVID-19 za samotestiranje protiteles proti covidu-19 in BIOSYNEX Antigenski test za samotestiranje Ag.

