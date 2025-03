Koalicija vložila zakon, s katerim odpravlja diskriminacijo pri umetni oploditvi

Koalicijske stranke Levica, SD in Svoboda so danes vložile novelo zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo, s katero nameravajo odpraviti neustavnost, ki jo je lanskega novembra ugotovilo ustavno sodišče.

Novela zakona izenačuje položaj žensk v istospolnih partnerskih zvezah ter samskih žensk s položajem heterospolnih parov, ki za zanositev potrebujejo biomedicinsko pomoč. Samske ženske in ženske v istospolnih zvezah bodo lahko pri ginekologu podale zahtevo za oploditev z biomedicinsko pomočjo, ki bo nato izvedena po enakem postopku kot pri dosedanjih upravičenih heterospolnih parih, so pojasnili v Levici.

Obenem novela odpravlja prepoved hkratne uporabe darovanih jajčnih in semenskih celic, ki je, kot menijo v Levici, »nerazumna in pretirano omejujoča«. Ta sicer ne bo na voljo na zahtevo, temveč zgolj v posebnih primerih, »na primer v situaciji, v kateri je moški partner neploden, ženska pa prenaša resno dedno bolezen, ki se lahko prenese na plod,« so opisali pri Levici. Zagotavljajo, da nadomestno materinstvo ostaja prepovedano in kaznivo.

»Danes vlagamo ta zakon, s katerim izenačujemo dostop žensk do oploditve z biomedicinsko pomočjo, ne glede na njihove osebne okoliščine. Tako kot to veleva 55. člen Ustave Republike Slovenije,« je zapisal poslanec Levice Matej T. Vatovec. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Oktobra 2020 sem kot prvopodpisani vložil zahtevo na ustavno sodišče za oceno ustavnosti prepovedi dostopa do biomedicinske pomoči za samske ženske in ženske v istospolnih skupnostih. Verjeli smo, da gre za neutemeljeno diskriminacijo, ki jo je treba odpraviti. Po štirih letih, novembra lani, je ustavno sodišče odločilo v našo korist in ugotovilo, da je omenjena omejitev diskriminatorna. V koaliciji smo se takrat zavezali, da bomo nemudoma upoštevali odločitev in začeli pripravljati zakon. Danes vlagamo ta zakon, s katerim izenačujemo dostop žensk do oploditve z biomedicinsko pomočjo, ne glede na njihove osebne okoliščine. Tako kot to veleva 55. člen Ustave Republike Slovenije,« je zapisal poslanec Levice Matej T. Vatovec.

»Po 24 letih bomo tako končno odpravili eno največjih krivic, ki sta jo desničarska politika in Rimskokatoliška cerkev v Sloveniji storili ženskam, ki želijo postati matere,« so ob tem zapisali v Levici in dodali, da bo »referendum, v katerem je večina odločala o pravicah manjšin – in ki se sploh ne bi smel zgoditi – ostal le še črn madež v zgodovini demokracije.«