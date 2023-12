Koalicija ni branila predsednice

Poslanci SDS so izredno sejo državnega zbora na temo izvajanja zakona pomilostitvah izkoristili za kritiko vladnega obvladovanja migracijskih tokov. Predsednico republike Natašo Pirc Musar pa so obtožili, da naj bi s pomilostitvijo treh tihotapcev migrantov nedopustno ogrozila varnost države.

Državni zbor je prejšnji teden na predlog poslanske skupine SDS sprejel sklep, s katerim je pozval predsednico republike Natašo Pirc Musar, naj se izreče o izvajanju zakona o pomilostitvi in o njihovih predlogih za spremembo zakona. SDS je dal priporočilo, naj zakon o pomilostitvah spremeni na način, da bi morala predsednica republike obrazložiti svoje odločitve o pomilostitvah.

Pirc Musarjeva, ki se seje ni udeležila, je v pisnem mnenju pojasnila, da je pomilostitev akt milosti, ki je namenjen osebam s kriminalno preteklostjo, kot predsednica republike pa se je zanj odloča v izjemnih okoliščinah in zelo restriktivno.

Infografika: Delo

Pri svoji odločitvi se je predsednica republike oprla tudi na mnenje komisije za pomilostitve, ki jo sestavljajo vrhunski strokovnjaki Nataša Posel, Mile Dolenc in Dragan Petrovec. Poudarja, da je pomilostitev po slovenski ustavi diskrecijska pravica predsednice republike, zato ni vezana na mnenja oziroma predloge, ki jo v postopku podajo pristojni organi.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je prepričana, da njene pomilostitve v konkretnih primerih niso poslabšale varnosti prebivalcev, to po njenem mnenju zagotavljajo tudi pristojni državni organi, ko poudarjajo visoko stopnjo varnosti naše države.

Drugačnega mnenja je predsednik SDS Janez Janša, ki je dejal, Evropska komisija predlaga bistveno zaostritev politike držav članic EU do tihotapljenja ljudi, do trgovine z belim blagom in tovrstno početje neposredno imenuje za eno najbolj zavržnih početij ter poziva države članice, da zaostrijo kaznovalno politiko do teh kaznivih dejanj. »Očitno naša predsednica ne spremlja evropskih trendov na tem področju,« je še dodal Janša, ki je pomilostitve tihotapcev označil za napačno sporočilo predsednice republike.

Vlada meni, da s strani predlagane spremembe niso potrebne, saj je pomilostitev, diskrecijska pravica predsednika republike, pravna podlaga za njeno odločitev je originalno dana že v ustavi. V razpravi na izredni seji so se v glavnem oglašali poslanci SDS s kritičnimi stališči do ravnanja predsednice republike, poslanci koalicije pa se v razpravo niso vključevali.