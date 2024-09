Koalicija slavi, hladna prha za stranko SDS

V nadaljevanju preberite:

»Slovenski parlamentarni odbor je zaprosil za pismo in smo mu ga tudi poslali, saj je zelo jasno in povedno. Gre za zelo pregleden postopek,« je pojasnila Ursula von der Leyen, ki je Marti Kos v svoji komisarski ekipi namenila resor širitve EU in vzhodne soseščine, vključno s povojno obnovo Ukrajine. Po naših informacijah je objava imena Marte Kos ob resorju širitve sprožila veliko nezadovoljstva pri evropskih poslancih iz stranke SDS, saj so to potezo ob zavedanju, da postopek potrditve kandidatke v Sloveniji ni končan, vzeli kot nezaupnico njihovemu delu znotraj politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP). S tem pa se spet postavlja vprašanje položaja poslancev SDS znotraj največje politične grupacije v evropskem parlamentu.

Istočasno je Ursula von der Leyen tudi potrdila, da je odboru državnega zbora za zadeve EU posredovala pismo, ki ga je poslala premieru Robertu Golobu. To pismo sta tako predsednik odbora za zadeve EU Franc Breznik kakor evropski poslanec SDS Milan Zver zahtevala od predsednice evropske komisije prejšnji teden, a ga od strankarske kolegice znotraj EPP nista dobila. Breznik je s pismom, kot je znano, pogojeval sklic seje odbora.