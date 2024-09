Odzivi z Balkana: Marti Kos ne bo lahko, ima pa veliko priložnost

Slovenska kandidatka za evropsko komisarko Marta Kos bo v novi sestavi evropske komisije pristojna za širitev. Postopek potrditve njene kandidature v Sloveniji še poteka. Kaj o imenovanju Kosove oziroma resorju, ki ga bo predvidoma prevzela, menijo politični analitiki z Balkana?

Daliborka Uljarević, izvršna direktorica Centra za državljansko vzgojo v črnogorski prestolnici Podgorica, je imenovanje Kosove toplo pozdravila: »Ocenjujem, da je to zelo dobra novica ne le za Črno goro, temveč za celotno regijo. Kot vemo, se je Slovenija že izkazala kot trdna podpornica procesa širitve na Zahodni Balkan, obenem pa ji je mar za verodostojnost širitvenega procesa in ni pripravljena pristajati na kompromise glede izpolnjevanja postavljenih meril za bodoče članice.«

Kot je poudarila Uljarićeva, so bile zamisli v preteklosti o tem, da bi morali vse kandidatke iz regije obenem sprejeti v EU, neprimerne in so delovale slabo na motivacijo držav, kot je Črna gora, ki so prišle razmeroma daleč pri izpolnjevanju postavljenih meril za članstvo. V prihodnjem obdobju bo treba še več pozornosti nameniti na vztrajanju pri kriterijih in ohranitvi verodostojnosti širitvenega procesa ter Evropske unije kot celote, je še opozorila.

»Ni dovolj, da politiki oblečejo prozahodno obleko in obenem gledajo na vzhod, sedenja na dveh stolih Unija ne bi smela nagrajevati. To sploh ne velja samo za Srbijo ali Bosno in Hercegovino, na to je treba paziti prav v naši državi, ki jo je še vedno mogoče rešiti malignih vplivov z vzhoda. Marti Kos nikakor ne bo lahko, imela pa bo veliko priložnost, da pokaže transformativno vlogo Evropske unije, če bo dobro opravila svoje delo,« je še dodala Uljarevićeva.

Daliborka Uljarević FOTO: Nikola Šćekić

Diplomat iz Bosne in Hercegovine Lučiano Kaluža pa je ocenil, da je »imenovanje Slovenke Marte Kos za proces širitve lahko zelo dobra novica že zato, ker gospa precej verjetno dobro pozna odnose in razmere na Balkanu. Dobro je tudi zato, ker je tako ona kot tudi sicer velik del slovenske politike naklonjen procesu širitve Unije v našo regijo. Bojim pa se, da ne razume najbolje kompleksnosti odnosov in situacije v Bosni in Hercegovini, saj imamo tudi mi, ki smo tu doma, pogosto težave z razumevanjem kompleksnosti svojega političnega okolja.«

In kaj bi ji sam svetoval? »Če že imam priložnost in ji lahko kaj koristnega svetujem, bi jo posvaril pred razumevanjem situacije v BiH zgolj in edino na podlagi informacij iz Sarajeva. Če želi skupaj z nami doseči kak resnejši premik naprej na evropski poti, bi ji svetoval, da obišče ne le Sarajevo, ampak odide še v Mostar in v Banjaluko ter prisluhne tudi ljudem tam, kako oni gledajo na aktualni položaj v državi, regiji in EU. S tem bi jasno pokazala, da je pripravljena prisluhniti vsem trem stranem, vsem trem konstitutivnim narodom v Bosni in Hercegovini in s tem bi ohranila svojo verodostojnost in verodostojnost EU.«

Razumevanje, da je BiH decentralizirana država, kjer se vse odločitve sprejemajo na treh različnih ravneh, je osnova za razumevanje BiH in največja moč, ki tujcu lahko pomaga zadeve premikati na bolje, je še dodal Kaluža. Sicer je prepričan, da ima Marta Kos veliko možnosti, da v svojem mandatu naredi kak resen korak naprej, saj je geopolitični kontekst tak, da si Evropa ne more privoščiti, da bo ta regija še naprej šibka točka, to je velika priložnost tako za BiH kot za Srbijo, da postaneta del evropske družine.