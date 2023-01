Koga bo najbolj bolelo podrejanje SD in Levice?

V nadaljevanju preberite:

V prihodnjih tednih sledijo nova usklajevanja o noveli zakona o Fursu, saj po besedah predsednika vlade še noben zakon te vlade v parlamentu ni obstal in tudi ta ne bo. »Kar se dogaja zdaj z zakonom, je stvar politike, ne več stroke. Cena podreditve SD in Levice bi bila po mojem mnenju višja, kot je dejanska škoda, če zakon zdaj pade,« ocenjuje politični analitik Pavel Gantar. Miro Haček pa, da si Levica, še manj pa SD, ne moreta privoščiti, da se povsem podredita Gibanju Svoboda in predsedniku vlade, saj se najbrž dobro zavedata usode majhnih koalicijskih partneric v Sloveniji. »Izrazito podrejanje dominantni koalicijski stranki neizogibno vodi v njun konec,« je prepričan Haček.