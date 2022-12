Golobu se obeta prvi zakonodajni poraz

Novela zakona o Finančni upravi Republike Slovenije (Furs), ki naj bi med drugim uzakonila možnost, da davčna uprava brez odredbe sodišča v svojih finančnih preiskavah večjih davčnih prekrškov namešča sledilne naprave na vozila in blago, se vrača v državni zbor. Državni svet je namreč z 28 glasovi za in dvema proti na zakon izglasoval veto. Za vnovično potrditev pa je treba zbrati vsaj 46 poslanskih glasov.

Glede na to, da v SD in Levici, ki sta pred dnevi ob glasovanju o noveli v državnem zboru izrazila pomisleke in zakona nista podprla, proti pa so bili poslanci SDS in NSi, se zdi, da bo Robert Golob in njegovo Gibanje Svoboda doživelo svoj prvi zakonodajni poraz.

Ob vnovičnem glasovanju, kdaj bodo poslanci o noveli znova odločali sicer še ni jasno, namreč obe koalicijski stranki napovedujeta, da svojega stališča ne bosta spremenili, torej zakona ne bosta podprli. To pa pomeni, da Gibanje Svoboda samo ne more zbrati dovolj glasov za vnovično potrditev novele, saj poslanska skupina stranke šteje 41 poslancev.

Za državni svet je bila možnost namestitve sledilnih naprav zaradi možnih zlorab in kršenja človekovih pravic preveč sporna, zato so izglasovali odložilni veto, prvega v novem sklicu.

Glede na številke o potencialni škodi za proračun, v katerega naj bi se prihodnje leto steklo skoraj 12 milijard evrov prihodkov, je vztrajanje vlade pri uvedbi možnosti tajnega sledenja vozilom in blagu v finančnih preiskavah brez odredbe sodišča nenavadno. Na eni strani gre namreč za velik poseg v pravice, ob zanemarljivi potencialni škodi za proračun, ki na leto po izračunih znaša le sedem milijonov evrov.

Glede novele so zelo ostri na odvetniški zbornici. Menijo, da je takšna ureditev nevarna in ogroža vladavino prava, ki naj bi bila temelj pravne in demokratične države. »Pri uporabi tajnih sredstev je nujno prej opraviti test sorazmernosti takšnega posega v človekove pravice ter uporabo podvreči predhodni neodvisni zunanji kontroli. Odvetniška zbornica se strinja, da morajo biti davčni postopki učinkoviti, vendar njihova učinkovitost nikakor ne sme iti na škodo človekovih pravic,« so zapisali. Predsednik zbornice Janez Starman na vprašanje o morebitni zahtevi po ustavni presoji odgovarja: »Ustavno presojo lahko zahteva precej širok krog upravičencev. Bomo videli, kako bo s sprejetjem spremembe zakona.«

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik meni, da bi bilo ustrezneje, če bi za preprečevanje zlorab o uvedbi tajnega sledenja odločalo sodišče. Enako meni tudi nekdanji direktor Fursa Ivan Simič. Tudi pravni strokovnjak doktor Rajko Pirnat je, kot smo že pisali, dejal, da je »zadeva mejna« ter da bi bilo bolje, če bi o uporabi sredstev za tajno sledenje odločala oseba zunaj Fursa.