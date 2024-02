Korist otroka v središču pozornosti

V nadaljevanju preberite:

Leta 2022 se je na sodiščih začelo 6749 novih družinskih postopkov, v katere so bili vključeni otroci, konec leta je nerešenih ostalo 3447 zadev. Nerešena je bila še 1301 zadeva o skrbništvu, stikih in nasilju v družini, kar je približno 13 odstotkov več kot konec leta 2020, lani pa se je stanje še poslabšalo. Prav ta dolgotrajnost je eden od razlogov, ki so spodbudili projekt Zagotavljanje največje koristi otrok v civilnih postopkih v Sloveniji.

Namen projekta, ki ga izvaja Svet Evrope v sodelovanju z ministrstvom za pravosodje in generalnim direktoratom evropske komisije za podporo strukturnim spremembam, je boljše varstvo otrokovih pravic, tudi s prenovo civilno-procesne zakonodaje, predvsem v zvezi z zamudami v družinskih postopkih.

Trajal naj bi do februarja leta 2026 in, kot poudarjajo na ministrstvu za pravosodje »pripomogel k reformi, ki poteka v državi na področju spoštovanja otrokovih pravic, ter k temu, da Slovenija postane pionirska država, ki bo širila odličnost sistemov do otrok prijaznega pravosodja v vseh članicah EU«.