KPK le objavila spremembe premoženja

Čeprav zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) že enajst let predvideva javno objavo podatkov o spremembah premoženjskega stanja za določen krog funkcionarjev v prejšnjem letu, jih je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) letos – v skopi različici – objavila prvič.

Predhodniki predsednika KPK Roberta Šumija so pojasnjevali, da je bilo to do posodobitve obrazcev za poročanje premoženjskega stanja in prilagoditve informacijskega sistema, ki pa se delno še gradi, nemogoče.

Do vzpostavitve informacijskega sistema za avtomatizirano objavo v okviru aplikacije Erar bo KPK podatke objavljala na svoji spletni strani. Sproti jih dopolnjujejo glede na 30-dnevni zakonski rok za objavo in glede na to, kdaj so posamezni zavezanci o spremembah poročali. Pojasnjujejo, da nekateri podatki iz obrazca za prijavo sprememb zaradi varstva osebnih podatkov niso prikazani. V zvezi s tem so za mnenje zaprosili informacijskega pooblaščenca in pravosodno ministrstvo.

Javno tako za zdaj ni objavljeno, katere delnice je, na primer, minister za okolje Andrej Vizjak kupil ali prodal, ampak le, da jih je; tako kot tudi viceguverner Jožef Bradeško.

Skupaj je do zdaj sicer objavljenih 23 sprememb premoženja ministrov, poslancev, županov, ustavnih sodnikov ... Ni pa objavljeno celotno premoženje funkcionarjev, za kar so si prizadevali vsi dosedanji šefi protikorupcijskih komisij, saj za te spremembe nikoli niso dobili širše podpore.