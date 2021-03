KPK Počivalšku: Ne posegajte v postopke drugih organov

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko protikorupcijska komisija (KPK) vodi še 21 preiskav v primeru nabav zaščitne opreme – torej tudi o vlogi gospodarskega ministra Zdravka Počivalška in še sedmih uradnih oseb – je postopek v primeru svetovalcev, ki jih je vpoklical Počivalšek, zaradi suma kršitve integritete uradne osebe že zaključila. A le zato, ker po sprejetju novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v tem primeru nimajo več pristojnosti za obravnavo posameznikov, ki niso »uradne osebe« oziroma funkcionarji, uradniki na položaju, javni uslužbenci … Preberite ozadje in kakšna priporočila je KPK ob tem vseeno podala.