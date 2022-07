Krajani proti poteku hitre ceste

»V razvitem svetu se avtoceste in hitre ceste gradi zunaj naselij. Trasi hitre ceste Koper-Dragonja na odseku Šmarje nasprotujemo, saj pomeni grob poseg v okolje in kvaliteto življenja tukajšnjih prebivalcev. V Kopru si ne želimo predmestja Trsta, kjer so z viadukti nad naselji povsem degradirali prostor,« opozarjajo v Civilni iniciativi Šalara, Škocjan, Triban in Bošamarin. Predsednica iniciative Jasna Arko je izpostavila, da so zbrali več kot 400 podpisov krajanov, ki podpirajo njihov cilj.

»Zavzemamo se za premestitev trase izven pozidanih območij, da bi tako ohranili zdravje in premoženje ljudi ter okolje,« je nadalje navedla. Gradnja ceste, ki bo deloma na viaduktu, naj bi namreč potekala na neutrjenem območju nekdanjih solin, kjer je pod površino ogromno še neraziskanih vodnih virov, poleg tega pa je še posebej ogroženo naselje Šalara, ki je nastalo v 60. letih prejšnjega stoletja kot začasna rešitev, a je obstalo; zaradi nekakovostne gradnje pa je pričakovati škodo ob predvidenih gradbenih posegih.

Civilna iniciativa si prizadeva za sodelovanje pri načrtovanju hitre ceste, ki naj bi slovenski del Istre sicer razbremenila tranzitnega prometa iz notranjosti države in Italije proti Hrvaški. Čeprav so aktivni od leta 2016, ko je bila predstavljena zadnja različica trase, jih do zdaj nihče ni seznanjal s potekom sprejema državnega prostorskega načrta za območje, v katerem živijo.

Koprski župan Aleš Bržan je napovedal, da se bodo zavzeli za prizadete krajane, vendar se postopek sprejema tega infrastrukturnega projekta, ki ga vodi država, nahaja »v zadnji četrtini«. »S predlogom, da bi del trase vkopali, nismo uspeli, zdaj bomo skušali spodbuditi rešitve s širšimi ozelenjenimi nadkopi,« je dejal.

Na ministrstvu za okolje in prostor so pojasnili, da bodo na osnovi pripomb iz javne obravnave, ki je bila pred šestimi leti, pripravili dopolnjen predlog za hitro cesto; tega pa bodo ponovno javno predstavili. Roka za izdelavo državnega prostorskega načrta, ki ga snujejo že več desetletij, pa še nimajo.