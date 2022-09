Kripto zima: je to konec za kripto trg ali priložnost za mega donose?

Kaj nas čaka na kripto trgu v prihodnje in od katerega presenetljivega dejavnika je odvisna njegova prihodnost?

Cena bitcoina je v zadnjem letu padla za 71 %.

Ethereum je, čeprav je pravkar doživel ključno »eko« nadgradnjo in zdaj porabi 99 % manj energije za delovanje omrežja, padel za 72 %.

Solana za 88 %.

In podobno se dogaja z večino drugih kripto projektov.

Smo dobesedno v kripto zimi. In kmalu bodo verjetno ljudje začeli kripto trg zapuščati in se ga izogibati kot kuge. Kripto trg bo na robu smrti.

Podobno, kot se je zgodilo leta 2018 ali 2019.

In tukaj se pojavi vprašanje: ali bodo imeli ljudje prav in bo kripto res šel v nič?

Ali pa se bo v naslednjem obdobju kripto prebudil in spet začel leteti v vesolje tako kot najnovejša SpaceX raketa?

Mednarodni bestselling avtor Robert Rolih meni, da so verjetnosti bistveno večje za drugi scenarij: »Kripto trg in predvsem poslovni kripto projekti na čelu z ethereumom ustvarjajo realno vrednost. Na njih razvijalci razvijajo poslovne, finančne in zabavne aplikacije, ki imajo realne prihodke in prinašajo realne koristi uporabnikom. Zato sam poslovnim kripto projektom pravim kar tehnološke delnice 2.0. Delnice pa so zgodovinsko po vsakem padcu nato dosegle nove vrhove.«

Priložnosti, ki se pojavijo le v času najhujših padcev

V svetu vlaganja denarja velja zelo preprosto pravilo: vlagaj, ko je na trgu veliko krvi. In če upoštevaš to pravilo, lahko dosežeš neverjetne donose.

»Najbolj donosna investicija, ki sem jo kadarkoli naredil, je bila investicija v večji kripto projekt leta 2018. Takrat je bila cena žetona 0,14 €. Ko sem dve tretjini žetonov projekta prodal lani pri 11,59 €, sem dosegel 8.316-odstotni donos – to je 84-kratni začetni vložek. Seveda pa lahko takšne donose dosežeš le tako, da vlagaš, medtem ko je na trgu res moreče vzdušje in se vsi tresejo od strahu,« nadaljuje Rolih.

In tukaj se seveda pojavi veliko vprašanje:

Kako dolgo bo trajala kripto zima? Kateri projekti imajo največjo možnost za preživetje? Kakšne donose lahko pričakujemo v morebitnem novem bikovskem kripto trendu? In predvsem ali je že zdaj primeren trenutek za nakupe?

Na ta in druga vprašanja bo odgovoril Robert Rolih na posebnem webinarju 4. oktobra, ki bo za vas brezplačen.

Na njem vam bo zaupal:

kaj je dejavnik št. 1, ki bo ključno vplival na dogajanje na kripto trgu v naslednjem letu in naprej (še zdaleč ni tisto, kar večina ljudi misli),

koliko lahko kripto trg še pade in zakaj tokratnega kripto cikla ne moremo primerjati s prejšnjimi,

kdaj se bodo lahko pojavile izjemne nakupne priložnosti za dolgoročne vlagatelje,

ali bo še vedno mogoče dosegati 500-, 1000- ali 2000-odstotne donose na vložke, kot se je to dalo v preteklosti?

Skratka, to bo webinar, ki lahko ključno vpliva na uspešnost vaših vložkov v kripto trg in širše. Na webinarju vam bo Robert podal tudi širšo sliko o trenutnem dogajanju v svetu investiranja in tehnologije ter vas opozoril na velike napake, ki jih delajo vlagatelji pri vlaganju denarja v kripto in širše.

