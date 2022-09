Lahko Milan Brglez računa na Svobodo?

Razširjena koalicija s predsednikom vlade Robertom Golobom na čelu se je na Brdu danes sešla na svojem prvem vrhu. Koalicijski partnerji, ministri in poslanci, so razpravljali o aktualnem dogajanju v državi, med drugim pa naj bi se v Gibanju Svoboda še danes izrekali tudi o podpori predsedniškemu kandidatu Milanu Brglezu.

Izjavi za medije iz Kongresnega centra Brdo je bilo po vrhu koalicije mogoče prisluhniti v živo.

Kot smo v Delu že poročali, je iz vrst Gibanja Svoboda slišati pomisleke o podpori Brglezu, ker da bi bilo to nepravično do njihove odstople predsedniške kandidatke Marte Kos oziroma zaradi kar 34-odstotne javnomnenjske podpore Nataši Pirc Musar.

Predsednik vlade Robert Golob. FOTO: Leon Vidic/Delo

Je podpora predsedniškemu kandidatu Brglezu v Gibanju Svoboda znana? Ali je to morda tudi koalicijski projekt oziroma ali bi si v Gibanju Svoboda to želeli?

Kot je dejal premier Golob, tega ne more vnaprej komentirati, ker bi bilo to žaljivo do članov sveta stranke - Gibanja Svoboda -, ki se bo na seji sestal še danes. Vsak nov kandidat, ki se vključi v predsedniško kampanjo, je po Golobovih besedah dobrodošel.

Milan Brglez je zanimiv kandidat, je še dejal, več pa, kot je dodal, nima namena povedati.