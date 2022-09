Lahko zgradimo boljši svet. In to ni pravljica

V nadaljevanju preberite:

Gibanje Bauhaus, ki ga je po prvi svetovni vojni ustanovil Walter Gropius, je želelo povezati umetnost in obrtništvo z idejo, da naj bi kakovostno oblikovanje in arhitektura postala spet dostopna v takratni obubožani Nemčiji. Danes na inštitutu v Potsdamu v sodelovanju z evropsko komisijo razvijajo Novi evropski Bauhaus, ki naj bi dal pravi odgovor na največji izziv današnjega časa – podnebne spremembe.

»Ustvariti moramo mesta iz lesenih zgradb, s katerimi lahko zmanjšamo škodljive izpuste ogljikovega dioksida,« je prepričan. Dr. Hans Joachim Schellnhuber, častni direktor Potsdam Instituta for Climate Impact Research in idejni vodja Novega evropskega Bauhausa. Na inštitutu so ocenili, da če bi v stotih letih zgradili domove iz lesa za dve milijardi ljudi in če bi ob tem posadili 500 milijard dreves, bi lahko popravili škodo, ki smo jo prizadejali našemu ozračju. Z načrtnim pogozdovanjem bi ustvarili naravno črpalko, ki bi čistila našo atmosfero, obenem pa bi ustvarjali lepo grajeno okolje.