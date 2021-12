Laura Kövesi opozarja na pritiske na slovensko tožilstvo

Evropska glavna tožilka Laura Kövesi je danes v Ljubljani poudarila, da nihče ne more odstaviti evropskih delegiranih tožilcev brez soglasja evropske glavne tožilke. Opozorila je tudi na pritiske na tožilstvo s spreminjanjem zakonodaje in pozvala slovenske tožilce: »Bodite pozorni, spregovorite, niste sami«.

Kövesijeva je poudarila, da je kolegij evropskega javnega tožilstva (EPPO) Tanjo Frank Eler in Mateja Oštirja imenoval za polni mandat petih let, ki se je začel 1. decembra. Kritična je bila do zamud, saj da je to omejilo delo EPPO. Navdušila pa jo je odločnost sodnikov in tožilcev, ki so ob zapletih pri imenovanju delegiranih tožilcev varovali neodvisnost pravosodne veje oblasti. »To je čas, ko so lahko državljani ponosni na svoje tožilce,« je dodala.

Opozorila je tudi na pritiske, ki jim je podvrženo pravosodje v Sloveniji. Poudarila je, kako pomembno je neodvisno pravosodje, ki zagotavlja, da so pred zakonom vsi enakopravni. »Kolegom v Sloveniji sporočam: Bodite pozorni, spregovorite, niste sami,« je povedala.

Kot je poudarila, je EPPO odvisen od nacionalnih oblasti. Kar vpliva na nacionalne tožilce, vpliva tudi na evropske, je dodala. Tako so zelo pozorni na spreminjanje zakonodaje ali zniževanje finančnih sredstev za tožilstvo, je izpostavila. Pojasnila je, da v kolikor se sprejema zakonodaja, ki je po njihovi oceni škodljiva za EPPO, o tem obvestijo tudi Evropsko komisijo, ta pa lahko nato zažene postopek proti državi članici.

Imenovanje delegiranih tožilcev šele začetek

»Da imamo evropske delegirane tožilce, je šele začetek,« je dodala. Sedaj je na vrsti osrednje delo, saj morajo preučiti vse prijave, oceniti stopnjo kriminala, zagnati preiskave ipd. Po njenih besedah je EPPO od zagona junija letos v 22 sodelujočih državah odprl več kot 500 kazenskih preiskav, skupno škodo pa ocenjujejo na okoli pet milijard evrov.

Generalni državni tožilec Drago Šketa je ob tem pojasnil, da je v Sloveniji odprtih od 20 do 30 preiskav.

Evropska glavna tožilka je še izrazila zadovoljstvo, da je le začela delovati pisarni EPPO tudi v Ljubljani, saj bodo lahko sedaj preiskovali tudi vse primere iz Slovenije in tiste iz drugih držav članic, ki so povezani s Slovenijo. Pri tem je poudarila, da EPPO ni tuja institucija, saj ima pisarno v Ljubljani, evropski delegirani tožilci pa imajo enaka pooblastila kot nacionalni, primere pa se rešuje pred nacionalni sodišči.

Šketa je tudi zadovoljen z začetkom delovanja EPPO v Sloveniji. »Prepričan sem, da bo imelo delovanje te nove evropske inštitucije daljnosežno gledano izjemno pozitivne učinke. Državne meje namreč ne smejo predstavljati organom pregona večje ovire kot storilcem kaznivih dejanj,« je povedal.

Predsednica državnotožilskega sveta Tamara Gregorčič pa je danes znova poudarila pomen samostojnosti DTS, s čimer se je odzvala na vladni predlog sprememb zakona o državnem tožilstvu. Ponovila je stališče DTS, da ostro nasprotujejo spremembam zakona, ki bi posegle v ustavno zagotovljeno neodvisnost državnih tožilcev in ki bi omogočile pritisk na njihovo imenovanje ali delo.