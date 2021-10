Lažje poškodovanih šest policistov, dva protestnika potrebovala zdravniško pomoč

Pri varovanju so sodelovale različne policijske enote policijskih uprav, posebna enota, konjenica, policisti vodniki službenih psov, specialna enota, letalska policijska enota ter Center za varovanje in zaščito. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Protestnike je nagovoril tudi Zlatko. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Kot so sporočili iz stranke Resni.ca – oziroma kot je navedel Stevanovićev odvetnik – so tega pridržali zaradi 302 (2) člena 'hujskanje k upiranju', v katerem je navedeno: »Če zaradi dejanja iz prejšnjega odstavka, ki govori o tem, da kdor druge hujska k nasilnemu upiranju zakonitim odločbam ali ukrepom državnih organov ali proti uradni osebi, ki upravlja uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do enega leta, odločba ali ukrep državnega organa ni bil izveden ali je bila izvedba zelo otežena ali je to dejanje storil vodja skupine, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.«

Zoran Stevanović na enem od preteklih protestov. FOTO: Blaž Samec/Delo

Na torkovih protestih v Ljubljani so policisti trem osebam odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja, še 22 pa so jih pridržali v času trajanja shoda. Po dosedanjih podatkih policije sta dve osebi potrebovali zdravniško pomoč zaradi vdihavanja plina, šest policistov pa naj bi bilo lažje poškodovanih.Policisti še naprej zbirajo obvestila o dogodku v smislu odkrivanja vseh kaznivih ravnanj, prav tako obravnavajo več kaznivih dejanj poškodovanj tuje stvari, med drugim so bila poškodovana službena vozila policije, so sporočili z generalne policijske uprave (GPU).Kot so še povzeli torkovo dogajanje, so policisti izvajali naloge varovanja najvišjih tujih predstavnikov držav ter na območju centra Ljubljane tudi neprijavljenega shoda, ki se je začel okoli 15. ure in je potekal najprej na Trgu republike, kjer se je, po podatkih policije, zbralo okoli 3000 ljudi.Pri varovanju so sodelovale različne policijske enote policijskih uprav, posebna enota, konjenica, policisti vodniki službenih psov, specialna enota, letalska policijska enota ter Center za varovanje in zaščito.Nekaj pred 17. uro so udeleženci shoda v Ljubljani odšli v smeri Slovenske ceste, shodu pa se je pridružilo še več ljudi. Policisti so jih večkrat pozvali, naj ne ogrožajo varnosti prometa, in jih poskušali zaustaviti, ker pa niso upoštevali ukazov, je bil shod razpuščen. Vendar protestniki tudi po tem niso upoštevali ukazov in so še naprej huje in množično kršili javni red, med drugim so v policiste in vozila policije metali razne predmete ter se kljub izrečenim ukazom niso razšli. Policisti so zato na Slovenski cesti uporabili prisilna sredstva, in sicer vodni curek in plinska sredstva.Policisti so udeležence vseskozi pozivali, naj se razidejo, večina je to tudi upoštevala. Del protestnikov pa se je vrnil na Trg republike in nato odšel v smeri Tržaške ceste ter nazaj proti Celovški cesti. Pri tem so na železniškem nadvozu ogrožali tudi varnost železniškega prometa, promet pa je bil zaradi zagotovitve varnosti ustavljen, potek torkovega dogajanja še pojasnjujejo na GPU.Po njihovih navedbah so se okoli 19.30 na območju centra Ljubljane zadrževale še manjše skupine oseb, ki so kršile javni red, med drugim so proti policistom metale različne predmete. Nekaj pred 21. uro so policisti vzpostavili javni red, množico pa razgnali. Za to so večkrat uporabili prisilna sredstva proti množici, in sicer vodni curek, plinska sredstva, penaste naboje, konjenico in službene pse.Policisti so trem osebam odvzeli prostost zaradi suma storitve kaznivega dejanja zoper javni red in mir in še nadaljujejo zbiranje obvestil. Za čas trajanja shoda so v skladu z zakonom o nalogah in pooblastilih policije pridržali 22 oseb. Med pridržanimi naj bi bila sicer po nekaterih podatkih tudi predsednik stranke Resni.ca, ki v zadnjih tednih poziva na shode, ter glasbenik, ki je imel pred tem govor na shodu.Kot so še dodali na GPU, varovanje vrha EU-Zahodni Balkan poteka v skladu s predvidenim načrtom, policisti so zagotovili varnost varovanim osebam, varovane kolone so z manjšimi prilagoditvami potovale po predvidenih trasah.Generalni direktor policijepa je pohvalil policiste za uspešno izvedbo policijskih nalog, so še zapisali.