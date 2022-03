Le en dan za pregled sto enajst strani amandmajev

Danes bo parlamentarni odbor za infrastrukturo, okolje in prostor predvidoma nadaljeval prejšnji teden prekinjeno izredno sejo, na kateri naj bi opravili drugo branje predloga novega zakona o varstvu okolja. V tem času so koalicijske stranke spisale 111 strani amandmajev, ki so jih poslanske skupine prejele včeraj dopoldne. Za njihovo proučitev jim je tako ostalo zelo malo časa … In kakšna so stališča politike do zakona, na katerega mestoma premalo dorečeno in pomanjkljivo dikcijo je opozarjala tudi zakonodajno-pravna služba državnega zbora?

Koalicijske stranke ga seveda podpirajo. V NSi verjamejo, da novi zakon »z uvajanjem principa proizvajalčeve razširjene odgovornosti in vzpostavitvijo ene same neprofitne organizacije za posamezen tok odpadkov, katere ustanovitelji so proizvajalci, prinaša težko pričakovane rešitve in preprečuje anomalije v prihodnje«. V NSi se pridružujejo »mnenju zbornice komunalnega gospodarstva, ki sodi pod okrilje GZS, ki že vrsto let opozarja, da sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti v Sloveniji v sedanji obliki ni ustrezen in ne deluje«. Pozdravljajo tudi kavcijski sistem za zbiranje odpadne embalaže pijač, saj je podatek, da se je v letu 2019 recikliralo zgolj 37 odstotkov odpadne plastike, daleč od spodbudnega.

V poslanski skupini DeSUS se bodo o »končni podpori« zakonu odločili po razpravi in na podlagi tehtnega premisleka, pravijo. Izpostavljajo pa ukrepe ob okoljskih nesrečah, ki jih prinaša zakon in »okrepitev določb o inšpekcijskem in naravovarstvenem nadzoru, kar sicer prinaša tudi kar nekaj finančnih posledic«. Pobudo za vzpostavitev kavcijskega sistema za embalažo pijač ocenjujejo kot smiselno: »S tem bi potrošnikom ponudili ekonomsko spodbudo, da vrnejo prazno embalažo v trgovino, ne pa da z njimi polnijo zbiralnike odpadkov.«

Popolna zmeda

Predlog zakona o varstvu okolja, kot ga je predlagala vlada, je žal velika zmeda rešitev, ki medsebojno niso usklajene, so kritični v SD, ki se »ne bomo in ne moremo opredeljevati« do zadnjih koalicijskih amandmajev. »Ker gre za popolno zakonodajno zmedo, ki bo zakon dodatno popačila in ga naredila netransparentnega - tako, da bo še bolj omogočeno ribarjenje v kalnem. S cunamijem amandmajev je koalicija okoljska vprašanja, ki so ključnega pomena za nadaljnje upravljanje okolijskih politik v Sloveniji, postavila za političnega talca okoljsko neambiciozne vlade in njenih predvolilnih interesov. Slednji z okoljem in njegovo dobrobitjo nimajo veliko skupnega,« pravijo v SD v pričakovanju, da bo vlada zakon umaknila iz zakonodajne procedure, saj da ne gre več za »predlog, na katerega je mnenje podala strokovna in zainteresirana javnost«, temveč za »politično sestavljanko nečesa, česar strokovna in zainteresirana javnost ni proučila, pri vloženih amandmajih pa obstaja realna nevarnost škodljivih podtaknjencev«. Zakonu SD zato nasprotuje.

Je strah, da bodo odpadki, nastali pri sanaciji onesnaženih območij, brez nadzora Evropske komisije izgubili status odpadka in še naprej škodovali zdravju, upravičen? FOTO: Voranc Vogel

Mnenja, da je bil čas za pregled vloženih amandmajev prekratek, je tudi LMŠ, ki se ne strinja niti z načinom sprejemanja zakona, zato je njihova podpora vprašljiva. Tudi Levica meni, da »prek sto amandmajev pomeni praktično nov zakon, ki spet zahteva čas za pregled, kakšne učinke prinaša, na kaj vse bo vplival …« »To je še toliko bolj pomembno pri tako delikatnem zakonu, kot je ZVO-2,« meni v imenu Levice dr. Nikola Janovič Kolenc. Sicer pa so v Levici za »obvezno uvedbo kavcijskega sistema tako, da se v sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti vključi tudi trgovce«, hkrati pa opozarjajo pred »ohranjanjem obstoječega pomanjkljivega nadzora nad onesnaževalci« in spremembo statusa odpadkov, ki da »odpira vrata mahinacijam« ter nasprotujejo plačevanju posrednih stroškov največjih onesnaževalcev s toplogrednimi plini iz podnebnega sklada.

Nepovezani poslanci podporo zakonu pogojujejo s sprejemom svojih amandmajev o sanaciji v preteklosti onesnaženih območij, statusu odpadka in shemi kritja posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov. Za drugo obravnavo so vložili amandma za »posebno novo podpoglavje zakona za sanacijo v preteklosti onesnaženih območij«. Njihov zakon o sanaciji onesnaženega območja v Celjski kotlini je vladna koalicija namreč zavrnila. Z LMŠ in Levico so vložili tudi amandma k 29. členu predloga zakona, ker ne želijo, da bi »odpadki, nastali pri sanaciji onesnaženih območij, brez nadzora Evropske komisije izgubili status odpadka in se po procesu predelave ponovno našli v našem življenjskem okolju in še naprej škodovali zdravju«. Prav tako zagovarjajo finančno neodvisnost pripravljavcev poročil o vplivih na okolje od naročnika ter neodvisnost okoljskega izvedenca in obratovalnega in kontrolnega monitoringa.