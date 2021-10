Leta 2020 umrlo kar 3428 več ljudi kot leta 2019

Po podatkih statističnega urada je v Sloveniji lani umrlo 24.016 prebivalcev ali 3428 (16,7 odstotkov) več kot v 2019. Povprečna starost umrlih v letu 2020 je bila za eno leto višja kot v 2019. Visoka umrljivost zlasti v novembru in decembru 2020 je povzročila, da je bil naravni prirast najnižji po letu 1945.

Od skupne številke je umrlo 11.733 moških in 12.283 žensk. Naravni prirast je bil v Sloveniji vsako leto od 2017 negativen, še poročajo pri statističnem uradu. Epidemija covida-19 v 2020 in visoka umrljivost zlasti v novembru in decembru sta povzročili, da se je negativni naravni prirast še povečal: v letu 2020 je znašal 5.249 prebivalcev ali 2,5 na 1000 prebivalcev. To je bila najnižja vrednost naravnega prirasta v Sloveniji po letu 1945.

Povprečna starost umrlih v letu 2020 je bila 79,2 leta in za 1,1 leta višja od povprečne starosti umrlih v letu 2019. V zadnjih 47 letih je bilo to najizrazitejše zvišanje povprečne starosti umrlih med dvema zaporednima letoma, so zapisali pri statističnem uradu.

Moški umirajo povprečno mlajši kot ženske. V letu 2020 je bila povprečna starost v Sloveniji umrlih moških 75,3 leta, povprečna starost v Sloveniji umrlih žensk pa 82,9 leta. Za moške se je povprečna starost od leta 1954 v Sloveniji zvišala za 21 let, za ženske pa za 23 let.

Podobno kot se dviga povprečna starost umrlih, se podaljšuje tudi življenjska doba. V 2020 v Sloveniji rojeni deček lahko pričakuje, da bo ob nespremenjeni umrljivosti dočakal starost 77,8 leta ali 5,6 leta manj kot v istem letu rojena deklica; ta naj bi namreč dočakala 83,4 leta.