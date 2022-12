Letos spet množična silvestrovanja na prostem

Od starega leta se bomo letos spet lahko poslovili na množičnih silvestrovanjih na prostem. Ta bodo po dveh letih omejitev zaradi epidemije covida-19 danes organizirana po številnih mestih. Organizatorji v Ljubljani, Mariboru in Kopru na silvestrovanjih pričakujejo več tisoč ljudi, ob tem bo nebo nad prestolnico opolnoči osvetlil ekološki ognjemet.

V novo leto bodo tradicionalno najprej vstopili otroci. V Ljubljani jih bodo od 16. ure dalje na Kongresnem trgu zabavali pravljični junaki, nastopi otrok ter prihod Dedka Mraza. V novo leto bodo simbolično vstopili ob 17. uri. Silvestrovanja bodo potekala na štirih trgih. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Samuel Lucas, Maraaya in Miran Rudan, na Mestnem trgu pa Helena Blagne, Nuša Derenda in Alenka Godec. Na Trgu francoske revolucije bodo med drugim nastopili Klemen Klemen in skupina Happy Ol'McWeasel, na Pogačarjev trgu pa skupina Pop Design.

Ob polnoči pa bo nebo nad Ljubljano osvetlil pet minut dolg ognjemet iz biorazgradljivih izstrelkov, ki so sestavljeni izključno iz papirja oz. razgradljivih materialov. V primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra pa bo ognjemet zgolj zvočni, z nizko letečimi raketami, so pojasnili v Turizmu Ljubljana.

Silvestrovanje v stari Ljubljani pred dvema letoma. FOTO: Roman Šipić/Delo

Pestro dogajanje za najmlajše

V Mariboru medtem ognjemeta ne bo, organizirano silvestrovanje pa bo na Trgu Leona Štuklja. Nastopili bodo Coverlover ter BePop, Sebastian in Game over. Nastopil bo tudi Alfi Nipič, ki je letos prejel naziv častnega občana mesta Maribor za glasbeno ustvarjanje, so sporočili z Zavoda za turizem Maribor.

Panoramsko kolo bo na zadnji dan v letu delovalo med 11. in 18. uro, obisk kolesa bo možen tudi na dan novega leta, ko bo kolo obratovalo med 15. in 22. uro. V Mariboru je mogoče drsati na drsališču na prostem ob Mestnem parku, ki obratuje vse dni v tednu in je brezplačno za otroke, stare do 15 let.

V Kopru bodo v novo leto vstopili na Titovem trgu s skupinama Ne me jugat in Big Foot Mama, v koprskem gledališču pa bo mogoče prisluhniti triu Eroika.

Živahno bo tudi ob lesenih prazničnih hiškah z gostinsko ponudbo na Titovem trgu, na Mandraču in na ploščadi pri stavbi nekdanje luške kapitanije, ki je tudi prizorišče praznično obarvanega tematskega otroškega mini zabaviščnega parka. V Taverni pa je vse dni v tednu na voljo drsališče, so sporočili z Mestne občine Koper.