Levica zaradi zlorabe umetniških del v kazensko ovadbo SDS

Levica je napovedala kazensko ovadbo SDS, ki k oddaji podpisov za razpis referenduma o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti vabi tudi s plakati, na katerih so fotografije umetniških del. Takšna poobjava del brez avtorjevega dovoljenja je zloraba ugleda avtorja in je kraja, kar je kaznivo, poudarjajo v Levici.

»V Levici ugotavljamo, da je SDS v svoji kampanji kršila zakonite postopke, kar bi lahko imelo resne pravne posledice,« so v sporočilu za javnost ob napovedi kazenske ovadbe zapisali v najmanjši vladni stranki.

Ob tem največji opozicijski stranki očitajo, da namenoma zavaja in laže o vsebini novega zakona o dodatku k pokojninam za dosežke na področju umetnosti. Tega so pripravili na ministrstvu za kulturo, ki ga vodi koordinatorica Levice Asta Vrečko, SDS pa je trenutno v fazi zbiranja podpisov volivcev za razpis zakonodajnega referenduma.

SDS bodo kazensko ovadili predvidoma v sredo

K oddaji podpisov volivce vabijo tudi s predreferendumskimi plakati, ki so jih med drugim opremili s fotografijo umetniških del slovenske umetnice Maje Smrekar. »Poobjava umetniškega dela brez dovoljenja avtorja za politične namene ni le zloraba ugleda avtorja, ampak tudi kraja. Kar je kaznivo,« so se danes odzvali v Levici. Ob tem so napovedali, da bodo predvidoma v sredo kazensko ovadili SDS zaradi kraje in zlorabe.

Protest proti zlorabi dobrega imena slovenskih umetnikov in umetnic, njihovih praks, uspehov in del, ki se pojavlja v referendumski kampanji stranke SDS proti zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti, je konec februarja izrazilo tudi 44 ustanov, zavodov in produkcijskih ekip s področja kulture.

Kot so zapisali v javnem pismu, stranka SDS sistematično blati uspešne ustvarjalce in ustvarjalke in neposredno zlorablja delo in ime umetnic Maje Smrekar in Simone Semenič, obe sta tudi prejemnici nagrad Prešernovega sklada, z namenom mobiliziranja javnega mnenja v referendumski kampanji. Smrekarjeva je tudi prejemnica elitne mednarodne nagrade, zlate nike na tradicionalnem festivalu Ars Electronica v avstrijskem Linzu.