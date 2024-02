Oba politična pola do komolcev v marmeladi

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je afera Litijska cesta pod drobnogledom kriminalistov, je specializirano državno tožilstvo po naših informacijah prejelo kazensko ovadbo proti Dominiki Švarc Pipan zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja javnih sredstev. Hkrati pa je včeraj predsedstvo stranke SD preigravalo scenarije, kako naprej in koga bi lahko predlagali za njenega naslednika. Afera, ki ji številni pripisujejo elemente korupcije, je potopila tudi javnomnenjske ratinge vlade. Po indeksu zaznavanja korupcije je Slovenija pod povprečjem Evropske unije. Številne afere niso dobile epiloga z obsodbo na sodišču. Zakaj se to dogaja? Kaj odgovarjajo nekdanji ugledni, sveže upokojeni policist Boštjan Lindav, nekdanja pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič, ki je protestno odstopila zaradi nespoštovanja pravne države, in odvetnik Blaž Kovačič Mlinar?