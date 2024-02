Nekdanji prvi mož policije: Slabo nam kaže v boju zoper korupcijo

V nadaljevanju preberite:

Po skoraj 34 letih dela se nekdanji vršilec dolžnosti generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav poslavlja od te organizacije in odhaja predčasno v pokoj. »Ideji poštene, strokovne in neodvisne policije sem dal vse. Svoje življenje sem posvetil borbi za boljšo družbo. Kot resnični in ne namišljeni veteran vojne za Slovenijo, sem verjel v državo, za katero sem se kot mlad miličnik boril,« je Lindav zapisal v uvodu odprtega pisma javnost.

Potem, ko je preiskoval najhujše oblike organiziranega kriminala in zaradi tega zastavil svojo varnost in varnost svoje družine, je spregovoril pred parlamentarno preiskovalno komisijo, ki je preiskovala politične zlorabe policije, in začele so se njegove težave, ki so pripeljale do odločitve za upokojitev in razhod s policijo.