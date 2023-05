Ljubljansko-haaška konvencija pripravljena na podpis

V nadaljevanju preberite:

Delegati iz več kot sedemdesetih držav so po dveh tednih pogajanj v Ljubljani sprejeli končno besedilo ljubljansko-haaške konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih in drugih mednarodnih hudodelstev, in s tem naredili pomemben korak k izboljšanju učinkovitosti pregona domnevnih storilcev najhujših zločinov. »Sprejetje konvencije v tako kratkem času je res neverjeten – mika me, da rečem zgodovinski – dosežek,« je v svojem govoru ob zaključku konference povedala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon. Konvencija bo, kot je poudarila, okrepila sodelovanje med državami, pomembno prispevala k boju proti nekaznovanosti na globalni ravni in »celotni mednarodni skupnosti omogočila, da ostane zvesta svoji zavezanosti načelu odgovornosti«.