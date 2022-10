Logar igra dvojno igro

Sedme predsedniške volitve v zgodovini samostojne Slovenije so pred vrati. Glede na dosedanje javnomnenjske raziskave sicer ni pričakovati, da bi naslednika aktualnega predsednika Boruta Pahorja dobili že v nedeljo. Kot kaže bo o tem odločal drugi krog, ki bo 13. novembra, v tokratnem pogovoru Od srede do srede opozarjata tudi Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš.

Na vrhu javnomnenjskih anket za zdaj najvišje kotirajo poslanec SDS Anže Logar, pravnica Nataša Pirc Musar in skupni kandidat SD in Gibanja Svoboda, sicer evropski poslanec Milan Brglez.

»Nataša Pirc Musar je na začetku veljala za absolutno favoritko, potem je bila relativna favoritka, zdaj pa vse kaže na možnost dvojnega zasuka: da izgubil proti Logarju in tudi da v prvem krogu izgubil proti Brglezu,« je dejal Markeš, ki meni, da pravnica deloma izgublja tudi zato, ker državo jemlje »podjetniško«. »Sporočilo, da je državo mogoče zaobiti z davčnimi optimizacijami, je slabo,« je prepričan.

Žerdin je izpostavil, da ga čudi, da je SDS kot stranka na parlamentarnih volitvah doživela hud poraz, njen kandidat, sicer opremljen z nalepko neodvisni, pa usode matične stranke očitno ne bo delil.

Markeš meni, da je to posledica različnih dejavnikov. »Gre za igro, v kateri se kandidat desnice pomeri proti vsem drugim. To sovpada s pohodom nove desnice in krizo moderne države. Logar se poslužuje nekaterih propagandnih prijemov in igra dvojno igro: po eni strani je lojalen Janezu Janši, po drugi pa se predstavlja kot njegova milejša različica.«