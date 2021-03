Lov za sponzorji slovenskega predsedovanja

V nadaljevanju preberite:

Predsedovanje svetu EU je za države velik finančni in logistični zalogaj, ki malim članicam prinaša tudi redko priložnost za medijsko in mednarodno pozornost. Za drugi mandat na čelu te institucije, ki ga bo Slovenija čez štiri mesece prevzela od Portugalske, je v proračunu rezerviranih 80 milijonov evrov, del bremena bi država tako kot pred njo številne druge rada delila z zasebnimi podjetji in organizacijami. Čeprav je tovrstno sodelovanje dovoljeno, je vse prej kot neproblematično.