Luka Mesec na čelu stranke ni več sam

Svet Levice je v drugo le izvolil namestnico koordinatorja Luke Mesca, in sicer ljubljansko mestno svetnico in umetnostno zgodovinarko Asto Vrečko, ki je prejela 31 glasov za, dva sta bila proti, štirje pa so bili vzdržani. Violeta Tomić in Miha Kordiš, ki v prvo nista zbrala potrebne absolutne večine za izvolitev, se tokrat za namestnika koordinatorja sploh nista prijavila.

Tomićeva in Kordiš predstavljata nekakšna skrajna, a nasprotujoča pola v stranki. Njuna drža občasno vzbuja tudi neodobravanje širše javnosti. Je izvolitev Aste Vrečko torej tudi priprava na bližajoče se volitve in napovedan vstop Levice v koalicijo z LMŠ, SD in SAB? »Volitve za namestnico stranke s tem neposredno niso povezane, saj so izvedene v sklopu rednega volilnega kongresa, ki poteka vsaki dve leti,« odgovarja namestnica koordinatorja, ki poudarja tudi, da se v stranki na volitve seveda pripravljajo. Dejala je, da že od odstopa Marjana Šarca oziroma nastopa vlade Janeza Janše pozivajo k predčasnim volitvam, »o katerih menimo, da so edina možna in legitimna rešitev države iz katastrofalne politične in zdravstvene situacije«.

Asta Vrečko, ki je leto po vstopu predhodnice Levice v parlament poudarila, da s strankami kapitala v koalicijo ne morejo, zdaj to pojasnjuje z besedami, da so se politične razmere v Sloveniji v teh letih še poslabšale. In to brez volitev, ki bi dale takšni usmeritvi legitimnost. Levica po njenih besedah ostaja tako kot ob ustanovitvi zavezana »borbi za delavske pravice, dostopne javne storitve, delujoče zdravstvo in transparentnost v politiki«, a da so v teh letih v javnosti dobili širšo podporo, kar naj bi kazale tudi akcije proti referendumu o nakupu orožja. »Naše ideje niso več razumljene kot radikalne, ampak kot nujne za izboljšanje življenja večine,« pravi in nadaljuje, da njihovo delovanje sili druge stranke, s katerimi so ali bodo sodelovali, »da se obračajo k bolj socialnim ukrepom in niso podvržene zgolj interesom kapitala, saj vedo, da Levica v to ne bo nikoli privolila«.