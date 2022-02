Madžari ne želijo več Boruta Jamnika

Borut Jamnik ne bo več član nadzornega sveta Nove KBM, v katerega je bil imenovan konec leta 2019. Mandat člana v nadzornem svetu banke naj bi bil sicer pet let.

Kaj je botrovalo tej odločitvi, v Novi KBM ne razkrivajo, vsekakor pa odločitev časovno močno sovpada z dogajanjem, povezanim s prihodom madžarskega investitorja v turistično družbo Sava, v kateri ima manjši delež tudi Nova KBM.

Kot smo pisali, je sinoči madžarski investitor s skladom York podpisal pogodbo o prodaji 43-odstotnega deleža v Savi, ob tem pa Yorkov naslednik napoveduje tudi 200 milijonske investicije v to družbo, kar po besedah sogovornikov kaže, da računajo na povečanje deleža v največjem turističnem podjetju pri nas. To jim lahko prepreči prav Jamnik s svojim vplivom na odločitve Kapitalske družbe, solastnice Save in njenega uveljavljanja predkupne pravice.

Borut Jamnik je sicer predsednik uprave Modre zavarovalnice, pri tem pa še nadzornik farmacevtske družbe Krka, medtem ko je oktobra 2019 odstopil kot nadzornik družbe Cinkarna Celje. Uradno iz "objektivnih razlogov".

Po naših informacijah je bila ta odločitev povezana prav z licenco za opravljanje funkcije nadzornika v Nove KBM, kjer je bil upravičen do nagrade okoli sto tisočakov na leto, medtem ko je za opravljanje nadzorniške funkcije v Cinkarni dobil nekajkrat manj. Zakon o bančništvu namreč prepoveduje opravljanje nadzorniške funkcije v banki, če član že opravlja eno izvršilno direktorsko funkcijo (članstvo v upravi gospodarske družbe) in dve neizvršilni (članstvo v nadzornem svetu).

Na spletni strani je Nove KBM je Jamnik predstavljen kot »strokovnjak z več kot 20 letnimi bogatimi izkušnjami v gospodarstvu in na področju korporativnega upravljanja. V tem času je opravljal številne izvršne in ne-izvršne funkcije v bančništvu, zavarovalništvu ter širšem finančnem sektorju. Od leta 2011 vodi upravo Modre zavarovalnice. Kot predsednik uprave je odgovoren za področja upravljanja premoženja, skladnosti poslovanja, planiranja, kontrolinga, strateškega komuniciranja ter pravnih in kadrovskih zadev«.

Skupščina Nove KBM pa je minuli četrtek izvolila sedem novih nadzornikov, ki bodo petletni mandat začeli ob koncu postopka prodaje druge največje slovenske banke madžarski OTP. Ta naj bi bil končan predvidoma v drugem četrtletju tega leta, in po prejemu dovoljenja Evropske centralne banke za opravljanje te funkcije. Boruta Jamnika bo zamenjal Marko Košak, profesor z ljubljanske Ekonomske fakultete.

Iz letnega poročila Nove KBM je razvidno, da so nadzorniki v letu 2020 prejeli skupaj 646 tisoč evrov, torej v povprečju 92.000 evrov vsak. Prejemki članov nadzornega sveta vključujejo prejemke za opravljanje funkcije, povračila stroškov, kotizacije in

zavarovanje za odgovornost. V nadzornem svetu Krke je Jamnik leta 2020 prejel dobrih 24 tisoč evrov bruto.