Magnificov menedžer: Zavod za varstvo narave odloča arbitrarno!

»Na zavodu za varstvo narave lažejo. Iz dokumentov, ki so jih izdali za organizacijo DM teka, je razvidno, da so za tekaško prireditev dovolili veliko več časa za »okupacijo Tivolija« kot v našem primeru. Lagali so tudi glede števila udeležencev na tej športni prireditvi. Zapletajo se v lastne manipulacije in z njimi opravičujejo arbitrarne odločitve.« Tako se je na pojasnila zavoda, zakaj (že drugič) niso izdali soglasja za avgustovski koncert v Tivoliju, odzval Igor Arih, Magnificov menedžer.

V uredništvu smo pridobili predhodno soglasje zavoda za varstvo narave, ki ga je prejela družba Pristop kot organizator 18. DM teka. Iz dokumenta, ki ga je z Alešem Podbrežnikom, višjim naravovarstvenim svetovalcem, podpisal tudi Teo Hrvoje Oršanič, direktor zavoda, je razvidno, da so na zavodu vlogo Pristopa prejeli po elektronski pošti 3. aprila, soglasje so jim izdali 16. maja, dogodek v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib (TRŠ) pa je bil predviden (in tudi kasneje izpeljan) v soboto, 25. maja.

Na zavodu so zapisali, da je »postavitev prizorišča načrtovana 15. maja, odvoz opreme pa najkasneje 2. junija«. To pomeni, da je bil ta del parka Tivoli za druge obiskovalce zaprt oziroma je bilo omejeno gibanje kar 19 dni. Pristop kot organizator tega športnega dogodka je zatrdil, da »predvideno število obiskovalcev (tekačic in navijačev) znaša do 9000«.

Koliko je bilo dejansko udeležencev na DM teku, ni znano, saj na zavodu včeraj uradnih podatkov niso imeli. Kot pravi Igor Arih, pa je bilo uradno prijavljenih 13.600 udeležencev, v to pa niso všteti spremljevalci in drugi obiskovalci te prireditve.

Za lokacijo, kjer je bila predvidena tekaška prireditev (torej na zelenici na območju sankališča), so na zavodu ocenili, »da je vplive na zavarovana območja in naravne vrednote, še posebej na rastišče evropske gomoljčice, na ekosistemsko naravno vrednoto in na oblikovane lastnosti drevoredov in zelenic s primernimi ukrepi, mogoče omiliti.« Zato v izreku odločbe zavod tudi navaja pogoje, pod katerimi je izvedba prireditve dopustna.

Pod odločbo o zavrnitvi soglasja za koncert v Tivoliju se je podpisal tudi Teo Hrvoje Oršanič, direktor zavoda za varstvo narave, ki Magnificu svetuje, naj premisli o drugi lokaciji. FOTO: Črt Piksi/Delo

Kako je potekal postopek pri Magnificu

Odvetnik Janez Tekavc, ki zastopa družbo Dom svobode, torej organizatorja Magnificovega koncerta, je zapisal, da je zavod za varstvo narave v njihovem primeru za izdajo prve odločbe potreboval kar tri mesece, čeprav bi moral odločiti v enem mesecu. Takrat so izdajo soglasja zavrnili, saj naj bi bila ogrožena evropska gomoljčica in hrošč puščavnik. Proti tej odločitvi so vložili pritožbo, ki pa jo je zavod na pristojno ministrstvo poslal šele po dveh mesecih, čeprav bi jo morali poslati najkasneje v roku 15 dni.

»V ponovljenem postopku zavod ni bil več mnenja, da sta ogrožena hrošč puščavnik in evropska gomoljčica, pač pa da se zaradi koncerta lahko poškoduje trava. O ogroženosti trave ni bilo v prejšnjem postopku niti besede in trava očitno tudi ni ovira za DM tek za ženske, ki ga zavod na istem travniku dovoljuje že vrsto let.

Po mnenju zavoda tek več tisoč udeležencev v mesecu maju, ko je trava v polnem rastju, te ne poškoduje, avgusta, ko trava že zaključuje svoj rastni ciklus, pa naj bi bila ta ista trava toliko ogrožena, da koncert ni dovoljen. Pri tem zavod tudi zavrača strokovno oceno profesorja Jožeta Bavcona iz Botaničnega vrta Biotehniške fakultete in upravljavca Parka Tivoli, to je javnega podjetja Voka Snaga. Oba namreč menita, da vpliv koncerta ne bo bistven.«

Uradnih številk o udeleženkah na DM teku ni, Igor Arih pa pravi, da je bilo prijavljenih 13.600 tekačic. FOTO: Blaž Bednjički/Arhiv Dela