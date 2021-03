Maji Pak nov mandat na STO, Marijanu Papežu pa na Zpizu

Maja Pak. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Slovensko turistično organizacijo (STO) bo še naprej vodila. Vlada jo je na današnji seji za direktorico omenjene organizacije imenovala za novo petletno obdobje, ki bo začelo teči 1. aprila. Vlada je tudi soglašala z vnovičnim imenovanjemza generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.Štiriletni mandat mu prične teči 12. aprila, bo pa to že njegov peti mandat na tem mestu. Papeža, ki ni imel protikandidatov, saj se je edini prijavil na januarski razpis, je na seji 25. februarja soglasno imenoval svet zavoda. Zdajšnji mandat mu poteče 11. aprila.Tudi Pakova je vodenje agencije kot vršilka dolžnosti prevzela že pred desetimi leti - septembra 2010, decembra istega leta pa ji je vlada podelila poln mandat na čelu STO. Pred prevzemom vodenja agencije je bila Pakova na STO vodja oddelka za raziskave in razvoj. Pred tem je opravljala delo generalne sekretarke na STO ter bila še prej produktni vodja za angleško govoreče države v Zdravilišču Rogaška. Magistrirala je iz podjetništva na temo uporaba uravnoteženega sistema kazalnikov v okviru strateškega managementa Slovenske turistične organizacije, ki velja za osrednjo nacionalno agencijo za promocijo turizma.