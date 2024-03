Markeš: Takrat sem verjel Janši

Republika Slovenija je pred pomembnim jubilejem, 20. marca 1994 je namreč izbruhnila afera Depala vas, je spomnil Ali Žerdin. Incident še danes ni povsem razčiščen, saj nekateri podatki manjkajo, teorij pa je več.

Po eni je šlo za čistko sil kontinuitete proti novim obrazom, po drugi interpretaciji pa je bila Slovenija na robu državnega udara, je povzel Žerdin.

Janez Markeš se spominja, da je kot oster nasprotnik prejšnjega režima takrat verjel Janezu Janši, vendar že tedaj z določenimi zadržki. Šele kasneje, ko ga je večkrat zalotil na laži, je spoznal, da mora tudi afero Depala vas premisliti ponovno.

V zadnji Mladini je Drago Kos, ki je bil takrat kriminalist, naredil rekapitulacijo dogodkov, ki se zdi verjetna, že pred tem je prebral tudi trilogijo Blaža Zgage in Mateja Šurca, v kateri operirata z dokumenti in pričama. Zelo očitno je, da je šlo za samopašno trgovino z orožjem med ministrstvom za obrambo oziroma Janšo osebno ter Bosno in Hercegovino, pri čemer je domnevno poniknilo vsaj milijon takratnih nemških mark, je strnil Markeš.

Danes je jasno, da je kriminalistična policija imela sodelavca, ki je imel svoje vire v vojaških obrambnih strukturah, prek katerega je poskušala pridobiti podatke, kaj se je s trgovino z orožjem dogajalo med letoma 1990 in 1994, je spomnil Žerdin. Kriminalistična policija je domnevala, da je bilo trgovanje ne le nezakonito, ampak namenjeno tudi osebnim finančnim koristim določenih ljudi.

Pri Depali vasi so nato pripadniki specialne enote Moris zgrabili civilista, ga pretepli in mu, kot vse kaže, podtaknili ponarejene vojaške papirje, da bi prek njih lahko lansirali teorijo o vohunu starih sil, ki je prodrl v nove vojaške in demokratične vojaške strukture, je opisal Žerdin. Markeš je pojasnil, da so takrat vojaški enoti očitali državni udar, prav to pa v novi knjigi Janša in Jože Biščak očitata drugi strani. »Ves čas se dogaja zrcaljenje, za vse tisto, kar dokumenti pokažejo, da je Janša storil, on po tem napiše knjigo in to očita drugim,« je dogajanje opisal Markeš.

Komentatorja sta opisala manever, s katerim je Janša, kot piše Kos, izločil konkurenco pri prodaji orožja, omajal zaupanje v Milana Kučana v očeh dela javnosti in blokiral preiskavo o trgovini z orožjem. Markeš je dodal še, da se podobni vzorci ponavljajo v času vsake Janševe vlade, od afere Patria do zaplinjenja Ljubljane in najemanja skrajne desnice za izgrede.

»Kar je še bolj nevarno od interpretacije starih dogodkov, je, da hoče Janša Slovenijo ponovno pahniti v stalne dvome, prepir, destrukcijo in solzivec, kjer bodo ponovno lahko tekli kapitalski procesi in kontrabant,« je ocenil Markeš.