Zadevo Bošnjak so predali službi za korporativno varnost

UKC Ljubljana je v zadnjih dneh na udaru zaradi izsledkov revizijskega poročila o spornih nabavah in afere nevrokirurga Romana Bošnjaka, ki je v sklopu samoplačniških storitev operiral tujo državljanko, ta pa mu je morala poleg plačila operacije nakazati še dodatnih 6000 evrov na račun agencije v Hongkongu.

Generalni direktor kliničnega centra Marko Jug je sinoči v oddaji Tarča na TV Slovenija povedal, da so Bošnjaku dali opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja. Danes pa je stopil pred medije in odgovarjal na aktualna vprašanja.

Marko Jug je najprej povedal, da so zadevo Bošnjak predali službi za korporativno varnost, enoti za integriteto, ki bo zadevo interno preučila. »Pričakujemo, da bomo imeli v 14 dneh bolj natančno poročilo, kako je prišlo do vseh naročil, in bomo nato lahko povedali kaj več.«

Glede odstopa strokovne direktorice kliničnega centra Jadranke Buturović Ponikvar je povedal, da ta ne želi dajati izjav, in prosil, da mediji to spoštujejo. Tudi v osebnem pogovoru z njim ni želela razkriti svojih razlogov, je dodal. Kot direktor na imenovanje nima vpliva, saj jo imenuje in razreši svet zavoda. Dokler svet zavoda ne sprejme razrešitve, sicer še ostaja na položaju.

Njen odstop je gotovo znak težkih časov, je dejal, a ni želel špekulirati o razlogih. Minister na to ne sme vplivati, je poudaril v odgovoru na novinarsko vprašanje o morebitnem pritisku ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana. Strokovne direktorice, kot je dejal generalni direktor UKC, sam tudi v reviziji ni prepoznal, niti oseb, ki bi bile povezane z njo. Z njenim delom je bil zadovoljen in se ji je ob tej priložnosti zahvalil za trud in čas, ki ga je posvetila UKC Ljubljana. »Trudila se je za izboljšanje urgentnega centra in odpravljanje težav na urgenci,« je med drugim omenil.

Ponovno je povedal, da so Bošnjaku poslali opozorilo pred odpovedjo, ki ga pa še ni prevzel; kolikor je seznanjen, je trenutno na dopustu. »Nadaljnji postopki pa bodo odvisni od nadaljnjih ugotovitev.« Nevrokirurški oddelek medtem po njegovih besedah nemoteno deluje, predstojniško mesto je začasno prevzel prof. dr. Borut Prestor. »Nevrokirurški oddelek mora ostati visokokakovosten in vrhunski, kot je bil do zdaj, ne glede na zgodbo dr. Bošnjaka.«