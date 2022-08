Maščevalni in sovražni, hujši od zveri

V nadaljevanju preberite:

Predvidoma novembra bodo na prvem programu TV Slovenija predvajali prvo od osmih dokumentarnih epizod z naslovom Inhumanum: nečloveško ravnanje človeka. Vse temeljijo na resničnih zgodbah, na najbolj krvavih zločinih na naših tleh – tistih, pri katerih si vedno znova postavljamo vprašanja, kot so: zakaj in ali je mogoče, da je človek lahko hujši od zveri?

Igrane rekonstrukcije krvavih dogodkov so izvirne, delno literarizirane, v nekaterih primerih, pravi njihov avtor dr. Boštjan Brezovnik, pa zaradi brutalnosti dejanj tudi ublažene in tako žrtve kot morilci – z izjemo Metoda Trobca – anonimizirani.

Katera sila obvladuje človeka, da vzame »pravico« v svoje roke in se zateče k nasilju – verbalnemu ali fizičnemu? Da to nasilje stopnjuje do skrajnih meja – do umora ali uboja? Da se ustavi šele, ko vzame življenje drugemu? In ne nazadnje: zakaj človek sploh mori in ubija?