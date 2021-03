Maske, ki ne ščitijo, in prešibka razkužila

V nadaljevanju preberite:

Tudi odpoklici nevarnih neživilskih izdelkov v lanskem letu so bili zaznamovani z novim koronavirusom. Kar devet odstotkov vseh obvestil v evropskem sistemu hitrega obveščanja Safety Gate (nekdaj Rapex) se je nanašalo na proizvode, kakršni so zaščitne maske, razkužila in podobno. Iz leta v leto narašča tudi število ukrepov, ki so jih organi sprejeli na podlagi obvestil. Lani jih je bilo rekordnih 5377, leto prej 4477.