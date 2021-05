Cepljene osebe se bodo lahko družile brez mask

Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni covid-19, ki se je začela ob 11.30, sodeluje dr., vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje.V nedeljo so ob 1380 PCR-testih potrdili 209 novih okužb s koronavirusom, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Delež pozitivnih je znašal 15,1 odstotka. Poleg tega so opravili še 7144 hitrih testov. Trenutno so v državi 9503 aktivni primeri okužbe. V intenzivni terapiji se je včeraj zdravilo 152 oseb oziroma trije manj kot v soboto. Za posledicami covida je umrlo pet oseb.»Kar je zaskrbljujoče je to, da smo v prejšnjem tednu beležili porast števila okuženih v primerjavi s tednom poprej. Ponovno se je začel povečevati delež pozitivnih na PCR testiranjih, zato je po besedah strokovnjakinje treba še vedno spoštovati vse ukrepe, ki so v veljavi,« je dejala Logarjeva.Po njenem je spodbudno, da smo od 27. aprila beležili manj kot 10.000 okuženih, kar je prvič od 10. oktobra, zato se je Logarjeva zahvalila vsem, ki pomagajo, da dosegamo te številke in ki se zavedajo pomembnosti ukrepov.Številne organizacije so začele izdajati priporočila o nošenju mask za tiste, ki so cepljeni. Tukaj so možna določena sproščanja: cepljeni se lahko z drugimi, ki so prav tako cepljeni, družijo brez mask tudi v zaprtih prostorih, medtem ko za vse ostale kombinacije druženj - torej cepljenih z necepljenimi, velja nošenje mask. Maske bodo zelo verjetno ostajale še nekaj časa z nami, je poudarila govornica.Necepljene je Logarjeva pozvala, naj se čim prej cepijo, saj bodo dobave cepiv v prihodnjih dneh boljše.Glede stanja v bolnišnicah je dejala, da hodijo po robu. »Predvsem zaradi zdravstvenega osebja, ki ni uspelo iti na dopust, se povečuje število bolniških odsotnosti, ki so predvsem posledica obolevnosti zaradi prevelikih obremenitev.«