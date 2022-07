Matevž Čelik Vidmar bo državni sekretar ministrstva za kulturo

Vlada je na današnji seji Matevža Čelika Vidmarja imenovala za državnega sekretarja na ministrstvu za kulturo. Arhitekt, kritik, raziskovalec in nekdanji direktor Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) je namero, da se bo pridružil ekipi ministrice Aste Vrečko, že pred imenovanjem zaupal medijem. Položaj bo prevzel 1. avgusta.

Čelik Vidmar, je bil od leta 2010 do 2020 direktor MAO. Pod njegovim vodstvom se je MAO iz lokalnega mestnega muzeja izoblikoval v nacionalni javni zavod in prejel več kot 15 strokovnih nagrad. Med drugim je zasnoval prenovo bienala oblikovanja (BIO Ljubljana) in Centra za Kreativnost (CZK). Leta 2020 je prejel Plečnikovo medaljo za vodenje in uveljavitev MAO v mednarodni skupnosti, pri BIGSEE pa so ga razglasili za Vizionarja jugovzhodne Evrope.

Lani je zasnoval novo evropsko arhitekturno platformo LINA. Njen namen je - podobno kot njene predhodnice Future Architecture, ustanovljene z njegove strani - izmenjava in mreženje med arhitekturnimi ustanovami ter podpora mladim strokovnjakom, piše v vladnem sporočilu za javnost.

Leta 2016, 2018 in 2020 je bil imenovan za komisarja Slovenskega paviljona na mednarodnem arhitekturnem bienalu v Benetkah. Bil je gostujoči kritik in predavatelj na več univerzah. Je član svetovalnega odbora arhitekturnega festivala Archipelago v Ženevi in član svetovalnega odbora revije Villardjournal na IUAV v Benetkah.

Lani je bil izbran tudi za enega od kustosov Evropske prestolnice kulture (EPK) v romunskem Temišvaru leta 2023.