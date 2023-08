Matjaž Han: Nimam nobene težave, če bi dobil dober nasvet od Janeza Janše

»Tudi če se je zdaj vladi morda zaradi po mojem mnenju dobrega ukrepanja povečala popularnost, vemo, da ta v trenutku lahko pade, ko bomo naredili kakšno napako pri ukrepih,« je v Delovem podkastu dejal minister za gospodarstvo, nekdanji dolgoletni vodja poslancev SD in soustanovitelj podjetja M&M International Matjaž Han ter dodal, da je bila do zdaj solidarnost na vrhuncu, a da bo zdaj nastopila tudi psihična kriza in takrat bodo čakali, kaj bo naredila vlada.

O predvidenih ukrepih je gospodarski minister dejal, da prihaja veliko idej od posebnih zakonov za posamezna območja do ustanovitve posebnih podjetij, a da bo od zdaj pozornost usmerjana na najnujnejše ukrepe, da pa se je smiselno o teh idejah pogovarjati in tako izkristalizirati pravo odločitev. »Iz te tragedije ne bi delal velikih političnih zgodb, kdo ima bolj ali manj umazane škornje. Zdaj nimamo privilegija, da bi se prepirali,« je dejal Han o pridobivanju političnih točk, a prikimal, da bo sanacija ujme gotovo v nadaljevanju postala tudi politično orodje.

Napovedal je tudi, da na ministrstvu za gospodarstvo fokusa zaradi katastrofalne ujme ne bodo povsem spreminjali, saj je treba poskrbeti tudi za razvoj nepoškodovanega dela Slovenije. »Bo pa, seveda, kakšna prioriteta spremenjena,« je dodal v zvezi z morebitnimi proračunskimi spremembami. Na vprašanje, ali bi bila mogoča tudi obdavčitev dobičkov bank, kar so zagovarjali Socialni demokrati v svojih programskih izhodiščih, je Han odgovoril, da je minister za gospodarstvo in zadovoljen, če imajo podjetja dobiček. Pohvalil je prve humanitarne poteze bank, a dodal, da je ključno, da zdaj pomagajo pri vzpostavitvi moratorijev za kredite – tako za pravne kot fizične osebe, vključno s potrošniškimi krediti.

Eden od najprepoznavnejših obrazov Socialnih demokratov je odgovarjal tudi na vprašanja o barvi, vonju in okusu Socialnih demokratov ter o čem bodo govorili na septembrski klavzuri. S konkretnim imenom pa je odgovoril tudi na vprašanje, kdo bi moral imeti prednost pri kandidaturi za evropskega poslanca, in se opredelil do morebitne menjave na čelu SD. Bi predsedniška funkcija zanimala njega osebno? Do zdaj za strankarske funkcije na kongresih ni kandidiral, a kot politik ne izključuje, da bo kdaj kandidiral za kakšno funkcijo.

»Za katero, pa ne vem,« je dejal Han, ki je pojasnjeval tudi, da na desnem političnem polu vidi stranke, s katerimi bi lahko sodeloval. Po njegovem mnenju so se v politiki namreč preveč zaprli. »Rad slišim dober nasvet od Milana Kučana in nimam nobene težave, če bi dobil dober nasvet od Janeza Janše.«