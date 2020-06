Izpitna pola v javnost pricurljala preko dijakov zunanjega ocenjevalca

Letošnja maturitetna izpitna pola iz matematike je v javnost očitno prišla po tem, ko je eden od zunanjih ocenjevalcev za matematiko dva dni po izpitu z rešitvami seznanil svoje dijake. Na Državnem izpitnem centru so o tem že obvestili policijo, z zunanjim ocenjevalcem pa so prekinili pogodbo o ocenjevanju.Sredi tega tedna je v zaprtih skupinah na družbenih omrežjih zaokrožila pola za izpit iz matematike na letošnji maturi. Informacijo o tem je od dijakov v torek dobil tudi Republiški izpitni center (Ric). Po preverjanju so sicer ugotovili, da ne gre za izpitno polo pred pisanjem maturitetnega izpita iz matematike, temveč za polo, ki je bila učiteljem in ocenjevalcem predmeta na voljo šele od torka naprej.Kljub temu da ni šlo za kršenje izpitne tajnosti, so šole in vse svoje zunanje ocenjevalce za matematiko pozvali, naj preverijo, ali je morda pola prišla v javnost preko njihovega dostopa v informacijski sistem Rica eRic. Kot so pojasnili za STA, gre namreč v tem primeru za kršitev poslovne tajnosti.Po tem pozivu se jim je oglasil zunanji ocenjevalec, ki je potrdil, da je v ponedeljek iz eRica za zunanje ocenjevalce stiskal izpitno polo za matematiko, jo zvečer rešil in naslednji dan dopoldan, torej tri dni po pisanju mature iz matematike, svoje dijake seznanil z vsebino in svojimi rešitvami. Po tem se je rešena izpitna pola tudi znašla v javnosti.Kot so sporočili z Rica, so o novo nastalih dejstvih danes že obvestili policijo, ki bo ukrepala v skladu s svojimi pristojnostmi. Z zunanjim ocenjevalcem pa so prekinili pogodbo o ocenjevanju.V tej luči Ric tudi ne bo pozval gimnazij k izrednemu notranjemu nadzoru rokovanja z maturitetnim gradivom.Glede na vse znane okoliščine tako na Ricu zagotavljajo, da maturantje splošne mature pri matematiki niso bili predčasno seznanjeni s tajnim gradivom.