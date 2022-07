Med Kočevjem in Ribnico ena najprimernejših lokacij za Melamin

Komisija za nadzor sanacije po nesreči v Melaminu se je pretekli teden sestala na drugem sestanku. Po besedah njenega vodje Antuna Gašparaca so si člani med drugim ogledali območje na meji med občinama Kočevje in Ribnica, ki se omenja kot eno od najprimernejših za preselitev najnevarnejšega dela proizvodnje v Melaminu.

Lokacij, kamor bi lahko Melamin preselil del proizvodnje, je po besedah Gašparaca več, o tem, katera izmed njih je najbolj primerna, pa bodo dokončno odločale analize in pogovori. Potrebne bodo tudi spremembe občinskega prostorskega načrta.

Osebno se mu na prvi pogled zdi najbolj primerna prav lokacija ob železniški progi na meji med občinama Kočevje in Ribnica, ki si jo je ogledala komisija. »Od hiš je oddaljena več kot kilometer, v bližini je železnica, blizu sta voda in elektrika. V prihodnje naj bi mimo potekala tudi kočevska obvoznica,« je povedal za STA.

Stanje v Melaminu se sicer po besedah Gašparaca, tudi poveljnika Civilne zaščite v Kočevju, počasi normalizira. »Iz podjetja so bile odstranjene vse vnetljive in druge nevarne snovi, odstranjene je okoli 95 odstotkov poškodovane opreme, kot so cevovodi, rezervoarji in ostalo, protipožarni sistemi v podjetju znova delujejo. V roku desetih dni bo odpravljena tudi t. i. rdeča cona, ki je bila vzpostavljena po nesreči in kjer je veljal poseben režim,« je povedal.

Po eksploziji v Melaminu. FOTO: Dejan Javornik

Komisija naj bi se naslednjič sestala predvidoma 16. avgusta.

Do eksplozije in požara v Melaminu je prišlo 12. maja, nesreča pa je terjala sedem smrtnih žrtev in v podjetju povzročila veliko materialno škode.

Po nesreči se v Melaminu trudijo čim prej zagnati čim večji del proizvodnje. Zagnali so že kotlovnico na biomaso in enoto obutvene industrije. Prihodnji teden naj bi bil po besedah direktorja Srečka Štefaniča obnovljen parovod do drugega dela podjetja, s čimer bi lahko začela delati enota lesne industrije. Po 15. avgustu naj bi začele delati tudi kontinuirane linije. Glavni del proizvodnje, ki je bil v eksploziji in požaru najbolj poškodovan, pa načrtujejo zagnati v roku od enega leta do leta in pol.