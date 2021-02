Med krizo se ne smemo pozabiti izobraževati

naše svetovalce. Za več informacij obiščite našo spletno stran ali kontaktirajte

Vrhunski mednarodni profesorji iz najboljših poslovnih šol na svetu, izkušeni strokovnjaki in pestra mednarodna udeležba na programih, seminarjih in forumih spremenijo šolanje na IEDC - Poslovni šoli Bled v edinstveno izobraževalno izkušnjo.Odkar je pred 35 leti direktorica in ustanoviteljica prof. dr. Danica Purg odprla šolo najprej na Brdu pri Kranju in nato na Bledu, se je na IEDC - Poslovni šoli Bled izobraževalo več kot 93.000 menedžerjev iz več kot 100 držav.Preteklo leto je zahtevalo hitro prilagoditev nastalim razmeram z novimi načini dela in poslovanja, spremembami kulture, prilagoditvami strategij in poslovnih modelov. Na IEDC - Poslovni šoli Bled smo zato pripravili programe, ki združujejo znanja in veščine, potrebne za uspešno vodenje organizacij ali določenih področij in za ustvarjanje dodane vrednosti, kar omogoča doseganje konkurenčne prednosti v digitalni dobi. Izobraževanje na IEDC je zasnovano ne le kot pridobivanje znanja, ampak tudi kot osebnostna rast udeležencev in temelji na osebnem pristopu, kar v teh časih zagotavljamo s pomočjo napredne tehnologije. Programe bomo do nadaljnjega izvajali v hibridni obliki, kar pomeni, da bodo potekali virtualno in hkrati v razredu na IEDC na Bledu; nekateri programi pa bodo izvedeni samo v virtualni obliki.Z veseljem najavljamo naš letni program izobraževanj IEDC Program Guide 2021, ki vključuje nove in posodobljene programe za razvoj voditeljstva in menedžmenta, ki zajemajo strateške, funkcionalne in vodstvene vsebine, združene v programske sklope, kot so: Advanced Digital Transformation Program Senior Leadership Program in Advanced Management Program Razvili smo tudi nov koncept na področju trajnostnega razvoja, ki združuje izobraževanje in raziskovanje, imenovan Sustainability Think-Tank, ki bo zajemal 12 interaktivnih delavnic in dostop do številnih primerov trajnostnih praks prek posebno zasnovane skupnosti. Program bo potekal v virtualni obliki.Naši standardni programi Executive MBA General Management Program (GMP) in Young Managers Program (YMP) , ki združujejo funkcionalna znanja (finance, trženje, strategija, HR idr.) in veščine (vodenje, komunikacija, reševanje problemov idr.), so nadgrajeni z novimi vsebinami. Novost je tudi doktorski program Doctor of Business Administration , ki ponuja potrebna znanja in orodja za ustvarjanje in širitev uporabne znanosti na področjih strategije in vodenja ter je namenjen izkušenim strokovnjakom in voditeljem. Programi po meri za organizacije so oblikovani in pripravljeni v skladu s potrebami in željami naročnika in predstavljajo ključno konkurenčno orodje številnih podjetij, ki se uspešno spoprijemljejo s pritiskom svetovne konkurence.