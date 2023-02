Medicinske sestre opozorile, da brez njih ni zdravstva

Sindikat delavcev v zdravstveni negi je danes na protestnem shodu v Ljubljani zahteval odpravo plačnih krivic. V nagovorih pred vladnim poslopjem je bilo slišati, da brez medicinskih sester ni zdravstva in da brez njih tudi napovedane plačne reforme ne bo. Opozorili so tudi, da se za poklice v zdravstveni negi odloča vse manj mladih.

Udeleženci protesta so se ob 14.30 začeli zbirati na Trgu republike, kjer jih je pred parlamentarno stavbo pozdravila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Nekaj pred 15. uro so se podali proti vladnem poslopju, kjer so napolnili Gregorčičevo ulico.

Udeleženci protesta so se ob 14.30 začeli zbirati na Trgu republike, kjer jih je pred parlamentarno stavbo pozdravila predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Črt Piksi

Zaposleni v zdravstveni negi, med katerimi so medicinske sestre, zdravstveni tehniki, bolničarji, reševalci, babice in negovalci, so svoje nezadovoljstvo izrazili z glasnimi žvižgi in številnimi transparenti. Na njih je denimo pisalo Ignoranca in poniževanje nista pot do dialoga; Medicinski sestri skrb in empatija ne plačujeta položnic; Ogrožena zdravstvena nega, ogrožen bolnik, ogrožena medicinska sestra, ter Golob, čas je, da si zamrzneš krila. Podpreti so jih prišli tudi reševalci z reševalnimi vozili in sirenami.

Pred vladno palačo je zbrane nagovorilo vodstvo sindikata. Generalni sekretar sindikata Marjan Meglič je bil kritičen do izjav ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, da bodo »vse reševali za mizo«. »Za mizo smo sedeli dneve, tedne, mesece, pa nismo prišli nikamor. Ne moremo verjeti tem besedam. Tukaj smo, da pokažemo, da smo enotni, da držimo skupaj,« je dejal. Prepričan je, da zdravstvene reforme brez medicinskih sester ni in je tudi ne bo.

Opozorili so tudi, da se za poklice v zdravstveni negi odloča vse manj mladih. FOTO: Črt Piksi

Po oceni predsednice sindikata Slavice Mencingar je žalostno, da so se medicinske sestre morale s protestom podati »na pot dokazovanja, kdo smo, kaj smo in koliko smo vredne v tem sistemu«. Tudi ona se je obregnila v ministrove izjave, da je zdravstvo treba obravnavati kot celoto. »Medicinske sestre smo del te celote, ampak le takrat, ko je treba delati 24 ur na dan, vse dni v letu. Brez nas ni zdravstva,« je dejala.

Ob tem je bila kritična do ignorantskega odnosa vlade pri nagrajevanju njihovega dela in truda. Opozorila je, da so mladi zaposleni ob vstopu v sistem na ali celo pod minimalno plačo. Zaradi tega se jih po njenih besedah vse manj odloča, da bi ostali v sistemu, čeprav jih vsako leto dovolj zaključi izobraževanje.

FOTO: Črt Piksi

Kot je dejala, zaposleni v zdravstveni negi ne morejo in ne bodo čakali na konec novih pogajanj oziroma implementacije novega plačnega sistema. V sindikatu zato pričakujejo in zahtevajo takojšnjo rešitev - vstop v nov plačni sistem s predhodno odpravo anomalij in nesorazmerij. »Brez medicinskih sester ne more biti uspešne zdravstvene reforme. Že obstoječ sistem se lahko podre kot hišica iz kart, ker medicinskih sester več ne bo,« je opozorila. Prav tako zahtevajo sprejem kadrovskih standardov in normativov.

Zbrane so nagovorili in jim izrazili podporo tudi predsednik konfederacije javnega sektorja Branimir Štrukelj, predsednica stanovske Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Monika Ažman, pa tudi predstavnika civilne iniciative Glas ljudstva in Srebrne niti. Med drugim je bilo med zbranimi videti tudi predstavnike sindikata poklicnega gasilstva. Na shodu jih je podprl tudi poslanec koalicijske Levice Miha Kordiš.

V Sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije so nezadovoljni z decembrskim dogovorom, ko so se dogovorili o dvigu plač nekaterim poklicem v zdravstvu in socialnem varstvu, za zdravstveno nego pa je vlada vztrajala, da so bili dviga plač deležni že z dogovorom novembra 2021. A v sindikatu pojasnjujejo, da so takrat nekateri dobili le enega ali dva plačna razreda in zdaj zanje zahtevajo razliko do štirih plačnih razredov, kot je tudi predviden dvig za del zaposlenih v dogovoru oktobra lani.