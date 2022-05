Menjava na čelu poslanske skupine SDS

K odločitvi, da bo Danijela Krivca na čelu poslanske skupine nadomestila Jelka Godec, bi lahko prispevala njegova bolj zmerna drža v prejšnjem mandatu. Nanj so zato večkrat letele kritike v tršem delu Janševe koalicije in tudi SDS.

Godčeva je tudi podpredsednica stranke. V parlament je bila prvič izvoljena leta 2014, ko se je uveljavila predvsem kot predsednica preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu na področju prodaje in nakupa žilnih opornic.

Menjavo, ki jo je potrdil izvršilni odbor, znova kaže na to, da bo SDS v tem mandatu neizprosna opozicija, kar je že pokazala z vložitvijo 27 zakonskih sprememb takoj po potrditvi mandatov in dveh predlogov posvetovalnih referendumov, in sicer o noveli zakona o RTV Slovenija in noveli zakona o vladi.

Koga bodo predlagali na mesto podpredsednika državnega zbora, se v SDS naj še ne bi dogovorili. V prejšnjem mandatu je to funkcijo zasedal Jože Tanko, ki je pred Krivcem vodil poslansko skupino.