Mesec kot podpredsednik vlade noče varnostnikov

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je nova predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič že varovana oseba, bo to Robert Golob, predsednik Gibanja Svoboda, predvidoma postal v sredo po izvolitvi za mandatarja. Ministri za notranje in zunanje zadeve, obrambo ter vsi podpredsedniki vlade pa naj bi to skladno z zdaj veljavno uredbo postali po njihovi izvolitvi. A Luka Mesec, koordinator Levice, je Gibanju Svoboda že sporočil, da ne želi, da bi ga stalno varovali policisti iz Centra za varovanje in zaščito.

Kot je razumeti Generalno policijsko upravo, se Mesec ne bo mogel odpovedati statusu varovane osebe, ki ga bo dobil s podpredsedniško funkcijo. Kaj je torej sledi ...