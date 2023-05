Mesec: Namesto izrednega dviga pokojnin pomoč najbolj ogroženim

Vlada je na današnji seji sprejela prve dokumente, ki se nanašajo na zagotavljanje dodatnih sto milijonov evrov upokojencem. Te je včeraj ob odprtju Dnevov medgeneracijskega sožitja kot prvi napovedal premier Robert Golob. Napovedal je sprejetje paketa štirih ukrepov, o njih je po današnjem zasedanju vlade govoril tudi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. »Odločili smo se, da bomo sto milijonov evrov, to je denar, ki ga iz proračuna lahko letos zagotovimo, namenili temu, da naslovimo najbolj ogrožene skupine upokojencev,« je poudaril Mesec.

V prvi skupini so invalidsko upokojeni. Kar 37 odstotkov teh jih po podatkih ministra živi pod pragom tveganja revščine. Vlada bo tiste invalide, ki so delali krajši delovni čas, po 1. januarju 2024 obravnavala, kot da so delali polni delovni čas, s čimer se jim bo povečala osnova za odmero dohodnine in s tem njihova pokojnina.

Drugo skupino predstavljajo vdove in vdovci. Vsako četrto gospodinjstvo te kategorije ljudi živi pod pragom tveganja revščine, je navedel Mesec, ki je napovedal, da bodo vdovam oziroma vdovcem – kjer sta partnerja prejemala pokojnini, a je eden preminil – namenili vsaj minimalno zajamčeno pokojnino. Ta pa bo po novem 700 evrov mesečno.

Tretji ukrep bo dvig vseh pokojnin za 1,8 odstotka s 1. novembrom letos, kar pomeni, da bo minimalna zajamčena pokojnina dosegla omenjenih 700 evrov mesečno, kar so napovedali že v koalicijski pogodbi.

Zadnji, četrti ukrep pa bo, da bodo upokojenci poleg letnega dodatka, ki ga dobijo vsako leto junija in bo letos znašal med 145 in 455 evri, odvisno od višine pokojnine, prejeli tudi zimski dodatek, ki pa bo znašal 40 odstotkov letnega dodatka.

Izrednega dviga pokojnin ne bo

Mesec je hkrati poudaril, da so na zasedanju vlade odločili, da izrednega dviga pokojnin – tega so zahtevali na skupščini Zpiza – ne bo. Glede pozivov Zpiza o uskladitvi pokojnin za 3,5, in ne 1,8 odstotka je odvrnil, da bi bila tovrstna uskladitev »bistveno manj pravična kot to, kar smo sprejeli. Ker to pomeni, da bi vsak prejel za 3,5 odstotka višjo pokojnino. Potem si lahko izračunate, koliko bi prejel nekdo s 700 evri pokojnine na mesec in koliko kdo z 2100 evri. Drugi bi prejel trikrat višji dvig kot prvi. Problem imamo, da upokojence pestijo draginja in naraščajoči stroški življenjskih potrebščin. Zato smo se odločili, da s ciljnimi ukrepi naslovimo socialno najbolj ogrožene.«