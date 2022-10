Miha Šalehar dal odpoved na Valu 202

Miha Šalehar, eden najbolj priljubljenih voditeljev na Valu 202 in kolumnist Dela, se je odločil oditi iz radijske hiše, kjer je delal dve desetletji. Televizijski gledalci se ga spomnijo kot voditelja Videospotnic in Aritmije, poslušalci Vala 202 pa po oddajah Toplovod, Nebuloze, Spetek, Forum 69 in Latrina.

Odločitev, da je na RTV dal odpoved, je Šalehar objavil na Twitterju. Podrobnejših informacije o tem, kaj je botrovalo odhodu in kam odhaja, očitno ne želi razkriti. »Sem pa malo sit. Sit sebe in sistema,« je zapisal. Vseh vrat na RTV za seboj ni zaprl, saj je dodal: »Vsaj za kako leto.« Če se zvezde postavijo, je še tvitnil, pa »zna biti, da se še slišimo«.

Odgovorni urednik Vala 202 Nejc Jemec je za MMC izjavil, da so Šaleharjevo odločitev sprejeli z žalostjo, a jo spoštujejo: »Naše sodelovanje je bilo dolgotrajno, izjemno plodovito, polno presežkov, odmevno, predvsem pa v zadovoljstvo številnim poslušalcem. Sodelovali smo kot profesionalci in spotoma zgradili prijateljski odnos. Do zadnjega smo upali, da bomo našli primerno prilagojeno pot, a se ni izšlo. Obenem pa smo odločitev sprejeli razumevajoče. Mihovo odločitev spoštujemo, mu želimo izključno dobrih stvari, predvsem pa upamo, da se spet srečamo pri realizaciji novih radijskih idej.«

Navdušen gorski kolesar

Šalehar je tudi navdušen gorski kolesar. Spomnimo, da je leta 2019, kot so tedaj poročale Primorske novice, z ustanovitvijo Robidišče trail centra skupaj z Markom Macem Šimencem poskrbel za »velik turistični preskok« v tej najzahodnejši slovenski vasi. V dogovoru z agrarno skupnostjo Logje Robidišče sta zasnovala omenjeni center: Šalehar je po pisanju Primorskih novic s partnerko Nejo od Cenčiča kupil in obnovil objekt z 20 turističnimi posteljami, Šimenc pa se s podjetjem Bikegalaxy profesionalno ukvarja z urejanjem legalnih MTB kolesarskih poti in trženjem vodenih skupinskih tur. Za časnik je tedaj še izjavil: »Novinarsko delo bom prilagodil novemu izzivu, ki mi je pisan na kožo. Doslej je bilo gorsko kolesarjenje moj hobi, zdaj ga profesionalno nadgrajujem. Delamo z velikim zanosom ob upoštevanju lokalnega izročila.«