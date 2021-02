Minister Tonin ubranil, česar Hojs ni hotel

V nadaljevanju preberite:

Na obrambnem ministrstvu so zavrnili našo zahtevo za objavo višine plač in poimenskega seznama vseh zaposlenih v vojski in na ministrstvu. Ministrstvo za obrambo je svojo odločitev utemeljilo v odločbi, spisani na osmih straneh, in se pri tem med drugim sklicevalo na varovanje zasebnosti in dostojanstva posameznikov ter na varovanje tajnih podatkov.