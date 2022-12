Minister za zdravje je zaradi varnosti preselil pisarno

Miloš Njegoslav Milović, samostojni podjetnik iz Kamnika, ki se ukvarja s poslovnim in varnostnim svetovanjem je poleg predsednika vlade Roberta Goloba brezplačno svetoval tudi ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu.

Bešič Loredan je danes, po briefingu z novinarji dejal, da je Milovića »dvakrat videl, sodelovanja ni, dokumentov ni, pogodbe ni.«

Zanikal je, da naj bi Milović odkrival, kam naj bi odtekale informacije ministrstva za zdravje. Z njim se je pogovarjal o varnostni na splošno: »To sega v mesec julij in avgust, kasneje pa ne.« Do pogovora je prišlo na ministrovo povabilo. Na kakšen način? »Takrat smo se pogovarjali o varnosti na ministrstvu za zdravje,« je odgovoril minister in dejal, da se z Milovićem od prej nista poznala.

Kaj je ministra skrbelo? »Brez osebnega varovanja, ki ga imam 24/7, danes ne bi nikoli opravljal tega dela. Pa eden od županov, ki je bil zdaj tako glasen, me je opozoril, naj pustim zdravstveni dom in občino na miru. Ne bom iz tega delal ne vika ne krika. A tako pač je. Varnost je vendarle na prvem mestu. In če ne bi imel varovanja, bi že davno odstopil s te funkcije. Ker je pritiskov toliko, da je težko verjeti. In vsak varnostni nasvet, vse kar se dogaja okoli, je ključno, da se človek počuti varno in opravlja to delo. Če se bodo te zadeve stopnjevale s strani marsikoga, bomo to tudi ustrezno prijavili,« je pojasnil Bešič Loredan, ki do osebnega varovanja upravičen kot podpredsednik vlade.

Eno prijavo so že podali, ko sta s predsednikom vlade takoj po celjski aferi dobila pisno sporočilo grožnje s smrtjo. »To je bilo prijavljeno policiji in vsaka taka stvar bo prijavljena naprej. Varnost je ključna,« je ponovil minister.

O tem, zakaj je pomislil, da bi se posvetoval prav z Milović, je odvrnil: »Tako je bilo takrat. Ni bilo nobenega ozadja, Ga ni. Svetovanje je bilo, zadeve smo izpeljali in tudi pisarna ministra je bila preseljena. Imamo novo pisarno ministra za zdravje, ki je ločena, imamo sejno sobo, ki je ločena.«

To so varnostni ukrepi, ki so jih dogovorili z Milovićem, je danes pojasnil minister in ponovil, da ni bilo za to nič plačano. »Nobene pogodbe ni bilo. Na skupnem sestanku smo se odločili, da se pisarna preseli.«