Ministri dobili pooblastila za podpis kolektivnih pogodb javnega sektorja

Vlada se je na današnji seji seznanila z dokumenti, ki jih je v okviru prenove plačnega sistema v javnem sektorju parafirala v minulih dneh. Pristojne ministre je pooblastila za podpis dogovorov ter kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev javnega sektorja oz. aneksov k tem pogodbam, so sporočili z vlade. Podpis bo v petek ob 11. uri.

1253,90 evra bruto bo znašala osnovna plača v prvem plačnem razredu, določena v višini minimalne plače v letu 2024

V okviru prenove plačnega sistema javnega sektorja se je vlada seznanila s predlogom dogovora o prenovi sistema plač in novih uvrstitvah delovnih mest in nazivov v plačne razrede v javnem sektorju. Seznanila se je tudi s predlogi dogovorov o uvrstitvah delovnih mest in nazivov po posameznih plačnih stebrih.

Pristojne ministre in ministrice je vlada pooblastila za podpis omenjenih dogovorov, kolektivnih pogodb oz. aneksov k tem pogodbam. Ministri in ministrice bodo dokumente podpisali pod pogojem, da je posamezno pogodbo oz. aneks podpisal vsaj en sindikat, ki je reprezentativen za celotno dejavnost, za katero ta pogodba velja, so pojasnili na vladi.

8821,04 evra bruto bo predvidoma znašala osnovna plača v najvišjem plačnem razredu

V sindikatih drugega plačnega stebra so namreč parafiranje dokumentov v preteklih dneh zavrnili. Tako za zdaj še ni jasno, ali bodo v petek pristopili k podpisu. Sindikati tega stebra odločitve še niso sporočili. Za kolektivne pogodbe v ostalih treh stebrih je pričakovati, da bo k podpisu kolektivnih pogodb pristopil vsaj po en reprezentativni sindikat. V preteklih dneh so jih namreč parafirali, del sindikatov pa je ob tem tudi napovedal podpis.

Ob tem so na vladi pojasnili, da se uvrstitve v plačne razrede javnih uslužbencev plačne skupine B, uvrstitve za delovna mesta v javnih zavodih, agencijah in skladih ter uvrstitve formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski določajo vladne uredbe. Zato je vlada ministrstvu za javno upravo in ministrstvu za obrambo naložila, da najkasneje do 21. novembra v sprejetje vladi predložita uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede, uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju in uredbo o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede.

Gre za največjo prenovo plačnega sistema v javnem sektorju v zadnjih 15 letih. Zakon o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju, ki ga je DZ sprejel oktobra, vključuje novo plačno lestvico, ki bo veljala od 1. januarja 2025. Osnovna plača v prvem plačnem razredu bo po novem določena v višini minimalne plače v letu 2024, ki znaša 1253,90 evra bruto. Osnovna plača v najvišjem plačnem razredu pa je predvidena v višini 8821,04 evra bruto.